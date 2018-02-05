Kaleci Ebubekir Elihoş Maçın Kaderini Değiştirdi

55. dakika da maç 0-0 iken Tarsus İdman Yurdu'nun kazandığı penaltıyı kalesinde devleşen 21 yaşında ki genç Kaleci Ebubekir Elihoş, topu köşeden çıkarıp gole izin vermedi ve maçın kaderini değiştirdi.TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Karaköprü Belediyespor 20. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karaköprü Belediyespor bu galibiyetle deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini aldı.Karaköprü ekibinin gollerini 64. dakikada yeni transfer Emre Demir, 68. dakikada Alican Tez ve 89. dakikada genç yetenek Fırat Man kaydetti.Karaköprü Belediyespor bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, önümüzdeki hafta sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.