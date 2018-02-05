Kaleci Ebubekir Elihoş Maçın Kaderini Değiştirdi

TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Karaköprü Belediyespor 20. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karaköprü Belediyespor bu galibiyetle deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Karaköprü ekibinin gollerini 64. dakikada yeni transfer Emre Demir, 68. dakikada Alican Tez ve 89. dakikada genç yetenek Fırat Man kaydetti.
Karaköprü Belediyespor bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, önümüzdeki hafta sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
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