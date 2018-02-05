Dedaş Enerjiyi Ne Zaman Keser? Tehlikede Mi? Faturada Mı?

Şanlıurfa Eyüpkent Mahallesinde bulunan elektrik direği yanında bulunan bina elektrik direğine sıfır şekilde konumlanmış. Evin balkonu ve bir penceresi ile bitişik olan elektrik direği ev halkının canını tehlikeye atıyor.Bahsi geçen konuda tehlike arz eden şey elektrik direği olsa da gerçekte yanlış olan şey evin elektrik direğine sıfır şekilde inşa edilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Elektrik direği, yanında bulunan binadan önce yapıldığı için bu durumda suçlu ve tehlikeye ön ayak olan evin projesini çizen insanlarda.Günümüzde birçok ev görselde göründüğü gibi imarsız ve plansız bir şekilde inşa ediliyor. Evleri daha geniş olsun diye sokaktan veya caddeden alan kullanılıyor. Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla, tapuların yapıldığı veya Belediyelerden imar planlarının onaylatıldığı vakitte yetkililerin duruma göz yummaması gerekiyor.Eyüpkent Mahallesinde bulunan bu binanın elektrik direği ile sıfır olmasından kaynaklanacak bir felakette suçluyu aramak zor olmasa da durumu ortadan kaldıracak önlemlerin alınması için ev sahiplerinin de yetkililerin de bir an önce işe koyulması gerekiyor.