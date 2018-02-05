Eyyübiye Belediyesi Zabıtası Engel Tanımıyor

Urfa’nın klasik sorunları arasında yerini alan, hatta ilk sıralara yerleşecek sorunlardan bir tanesi olan engelli rampalarının önüne park etme olayı devamlılığını sürdürüyor. Bu zamana kadar Urfa.com ihbar hattımıza ulaşanların yanında görmediğimiz, görüp de anında okuyucularımıza sunduğumuz bu tarzda birçok ihlal mevcut.Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı bu ihlali defalarca gündeme getirip, haberlerimizi gerekli mercilere ulaştırdığımız halde ihlallere bir türlü son verilmiyor. Bu defaki ihlalimizde ise yine engelli ve çocuklu vatandaşların sıklıkla kullandığı kaldırım rampalarının önüne park edilen araçlar. Üstelik istisna olmamakla beraber yine bir Zabıta ekip aracı haberimizin başkahramanı oluyor.Eyyübiye Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekiplerinin kuralları bilmeden araç kullanmalarına mı yanalım, yoksa bildikleri halde uygulamamalarına mı? Bilemedik. İhlaller Urfa.com Haber sitemizde sadece metin ve görsel olarak kalmadığı, yapılan bu ihlallerin gerekli mercilere ulaştırdığımızı temin ederek, bu haberimizde yer alan görseli de ileteceğiz.Zabıta ekipleri, fakir fukaranın 3 kuruşa satıp boğazlarından bir lokma helal ekmek geçirebilmek için ellerindeki seyyar tezgâhlarını alırken kendilerini savunabilmek ve vicdan sahibi olduklarını gösterebilmek adınadiye attıkları naraları onlara bir kez daha hatırlatırken, onların bu sözlerine karşılık şunları dile getirmek istiyoruzDefalarca engelli vatandaşların zaten kısıtlı olan yaşan alanlarını, engelli olmayan insanlar tarafından gasp edilmesine karşı geldik, bundan sonra da gelemeye de devam edeceğiz.