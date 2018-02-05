Eyyübiye Belediyesi'nden İki Aileye Yardım Etti

Yakubiye Mahallesi’nde birbirine komşu olan 2'şer çocuğu bulunan Nurcan Ç. ile Zeynep Y.'yi yardım eli uzattı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatıyla harekete geçen Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü personelleri, mağdur olan kadınların evlerinde incelemede bulundu. Ailelerin gerekli ihtiyaçlarını tespit eden personel, 5 yaşındaki Elif Nur Ç. ile 11 yaşındaki Merve Y.'ye de bisiklet hediye etti.

Başından iki evlilik geçtiğini ve yıllarca koca şiddetine maruz kaldığını anlatan Zeynep Y., kendilerine sahip çıkan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.

Aynı sokakta aynı kaderi paylaşan Nurcan Ç. ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.