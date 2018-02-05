Vali Erin, Hafta Sonunu Şehit Aileleri Ve Gazilere Ayırdı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, cumartesi ve pazar gününü şehit ailelerinin taziyeleri ve gazi ziyaretlerine ayırdı.Cumartesi günü kente gelen Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik ile birlikte Ağrı’da önceki gün şehadet mertebesine ulaşan Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın Harran’a bağlı Demirli köyünde devam eden taziyesine giden Vali Erin, pazar günü de şehit aileleri ve gazileri ziyarete devam etti.Vali Erin, Afrin’de PYD/PKK’lı teröristlerin tankımıza düzenlediği füzeli saldırıda yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi’nde ilk tedavisi yapılan ve ardından baba evine getirilen Üsteğmen İsmail Tokmak’ı Akçakale’ye bağlı Büyücek köyünde ziyaret etti. Gazi Üsteğmen İsmail Tokmak’ın ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Erin, Gazi Tokmak’a Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.Aynı olayda şehadet mertebesine ulaşan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun Şanlıurfa’ya gelen ailesini havalimanında karşılayan Vali Erin, şehit Çubukçu’nun amcası Yahya Çubukçu’nun evinde aile ile bir araya geldi.Yatsı namazı öncesi Dergah Camii’nde şehitler için okutulan mevlid ve vatan için dua etkinliğine katılan Vali Erin, mevlid sonrası vatandaşlara yapılan ikramları da kendi eliyle dağıttı.Hafta sonu tatilini şehit aileleri ve gazilere ayıran Vali Erin, pazar günkü mesaisinin sonunda ise polis memuru İbrahim Halil Yurtseven ile Tuba Polat’ın nişan törenlerine iştirak etti. Yurtseven ve Polat’ın nişan yüzüklerini takarak kurdelalarını kesen Vali Erin, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.