Urfalı Komutan Afrin Operasyonunda Yaralandı...

Türk Silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu devam ederken Şanlıurfalı Üsteğmen İsmail Tokmak yaralandı. Afrin operasyonuna katılan Üst Teğmen İsmail Tokmak önceki gün PYD'liler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Vücuduna isabet eden şarapnel parçalarından yaralanan Tokmak tedavi aldıktan sonra Baba evine geldi. Gazı olan Tokmak Akçakale ilçesine bağlı Büyücek köyüne geldi.