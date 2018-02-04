Urfaspor,2.Sıraya Oturdu...

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfasopor, lign 20. Haftasında İzmir ekibi Altay’ı sahasında konuk etti. Sarı-Yeşilli ekip Altay karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen yaklaşık 18 Bin taraftarının desteğiyle rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Urfaspor bu galibiyetle puanını 39’a yükselterek, 2. Sırada yer aldı.

Maçtan önemli anlar

30'uncu dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde kalan topa savunma oyuncusunun elle oynamasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan İbrahim, topu filelerle buluşturdu: 0-1.

45’inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Hüseyin topu ağlara buluşturdu: 1-1.

90’ıncı dakikada Oğuzhan'ın ortasına yükselen Mehmet Albayrak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-1.

STAT: GAP Stadyumu

HAKEMLER: Burak Şeker, Soner Maraş, Bahtiyar Birinci

ŞANLIURFASPOR: İbrahim Demir, Oğuzhan, Artun (Dk.82 Halil), Hüseyin, Mehmet Taşçı, Feridun, İsmail, Muhammed, İzzet, Yasin (Dk.67 Mehmet Albayrak ), Bahadır

ALTAY: Egemen, Serkan, Hayrullah, Mahsut, Hüsamettin, Ferhat (Dk.72 İbrahim Ferdi Coşkun ), Ozan (Dk.88 Doğan), Murat, İbrahim Öztürk, İhsan (Dk.80 İbrahim Akın), Mustafa

GOLLER: Dk.45 Hüseyin (penaltı), Dk.90 Mehmet Albayrak (Şanlıurfaspor), Dk.30 İbrahim Öztürk (penaltı) (Altay)

SARI KARTLAR: Feridun, İsmail, Artun (Şanlıurfaspor) - İhsan, İbrahim Ferdi Coşkun, (Altayspor)