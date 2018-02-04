Taziye ziyareti için Şanlıurfa’ya gelen Milletvekili Faruk Çelik’e eşlik eden Yılmaztekin, Ağrı Doğubeyazıt’ta terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyon esnasında çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın acısını yüreklerinin derinliklerinde hissettiklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütlerinin son çırpınışlarını sergilediklerini vurgulayan Av. Yılmaztekin, “Allah’ın izniyle bu harekat başarıyla sonuçlanacak. Şehitlerimizin hesabını misliyle ödeyecekler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık ifade ettiği Rabia işaretinin anlamını hatırlatan Yılmaztekin, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla 80 milyon tek millet, tek bayrak. Canımızı verir, taviz vermeyiz” diye konuştu.

Av. Yılmaztekin, operasyon tamamlandığında hem bölge insanının huzura kavuşacağını hem de Hatay, Kilis ve civarındaki karakollarımıza, köylerimize, ilçelerimize yapılan saldırı ve tehditlerin tamamen ortadan kaldırılmasının sağlanacağını ifade etti.

Zeytin Dalı Harekatının, Afrin’ de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik gruplara sahip yerel halkın, PKK ve DEAŞ terörünün baskısından kurtarılması, özgürlüğüne kavuşturulması, yurtlarından edilmesinin önüne geçilmesinin ve Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulayan Milletvekili Av. Yılmaztekin, şunları kaydetti:

“Ülkemiz, Osmanlıdan bugüne kadar çeşitli gerekçelerle gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Buna rağmen bu harekat sanki Kürt kardeşlerimize saldırı gibi algı yaratmak alçaklıktır. Hem bu algıyı yaratmaya çalışan hem de bunları sosyal medyada paylaşanlar vatan hainidir. Onları da emniyet birimlerimiz tespit ederek, gereğini yapmaktadır. Şunu herkes bilsin ki ; Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygılıdır. Bu nedenle hiç kimse bu operasyonu başka yönlere çekmeye kalkışmasın.”

BAŞKOMUTANIMIZ KİRLİ OYUNLARI BOZUYOR

Türkiye’nin karanlık ellerin kirli oyunlarıyla diz çöktürülmeye çalışıldığını ancak, karşılarında her zaman dik durmayı bilen, boyun eğmeyen, eğdirmeyen dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın varlığını unutma gibi bir gaflete düştüklerini vurgulayan Yılmaztekin, şöyle devam etti: