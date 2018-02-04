Urfalı Askerimizin O Görüntüleri Yürek Dağladı

Afrin Zeytin Dalı Harekatının 14. Gününde Urfa bir şehit haberi daha düştü. Operasyon kapsamında terör örgütlerinin askerlerimizin tankını hedef alan hain saldırısında 5 askerimiz şehit düştü.Şehit olan askerlerden biri Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Urfa/Eyyübiye nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. İzmir’e ikamet eden Şehit Çubukçu’nun naaşı İzmir’de düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek.Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun şehit düştüğü haberinin ardından genç askerimizin acılı ailesi ve yakınları tarafından sosyal medyada paylaşılan mezuniyet fotoğrafları yürekleri bir kez daha dağladı.Urfa.com olarak operasyondaki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.