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Bu haber 04 Şubat 2018 00:45:57 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Korumaya Devam Ediliyor,Büyük Artış Sağlandı...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında olan kelaynakların sayılarını artırmak için çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Yürütülen faaliyetlerden elde edilen başarılı neticeler sayesinde 2001 yılında ülkemizde 42 olan kelaynak sayısı, 2017 yılında 240'a ulaştı.

Urfa'da Korumaya Devam Ediliyor,Büyük Artış Sağlandı...

2001'DE 42 OLAN KELAYNAK SAYISI 2017'DE 240'A ULAŞTI…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında olan kelaynakların sayılarını artırmak için çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Yürütülen faaliyetlerden elde edilen başarılı neticeler sayesinde 2001 yılında ülkemizde 42 olan kelaynak sayısı, 2017 yılında 240'a ulaştı. 
 
Göç dönemi öncesinde yetiştirme merkezine alınan kelaynaklar sadece üreme dönemlerinde serbest bırakılıyor. Bu yılda 14 Şubat 2018 itibariyle tabiata bırakılacak olan kelaynaklar yaklaşık 6 ay sürecek üreme dönemlerinin ardından tekrar yetiştirme merkezine alınacak. 
 
2017 Yılı İçerisinde 47 Adet Yavru Dünyaya Geldi
2017 yılı içerisinde 47 adet yavru dünyaya geldi. Böylece 2001 yılında 42 olan kelaynak sayısı bu yıl 240'a ulaştı. Kelaynakların yok olma sürecinin önüne geçmeye çalışan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1977'de Şanlıurfa Birecik'te kurduğu 3 adet yetiştirme merkezi ile kelaynakları korumaya devam ediyor. 
 
Erkek ve Dişi Bireyler Genetik Analizler ile Tespit Edilebiliyor
Baharın ve bereketin simgesi olan ve dış görünüşleri ile erkek ve dişileri ayırt edilemeyen kelaynakların cinsiyet belirleme çalışmaları ise devam ediyor. Genetik çalışmalar dışında cinsiyetleri belirlenemeyen bu değerli kuş türünün erkek ve dişi bireyleri ancak genetik analiz ile tespit edilebiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu analizlerden elde edilen veriler ışığında kelaynakların üreme ve yavru büyütme davranışları daha detaylı olarak incelenebilecek.
 
Uydudan Takip Ediliyor
Kelaynaklara 2008 yılında ilk defa uydu takip cihazı takılarak göçe gönderilmeye başlandığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr.Veysel Eroğlu, “Göçe gönderilen 5 kelaynağın ikisinin tekrar Birecik'e dönmesi kelaynakların doğada yeniden var olabileceklerini ortaya koydu.  Bu doğrultuda kelaynak kuşlarına GPS-GSM vericisi takılması ile kelaynakların yıl boyunca günlük hareketleri takip edilecek. Bu vericilerin uyduya gönderdikleri sinyallerin değerlendirilmesi neticesinde kelaynaklar takip edilerek, kelaynakların karşılaştıkları problemler belirlenmeye çalışılacak ve hayat alanı olarak nereleri tercih ettikleri tespit edilebilecek” dedi. 
 
Ziyaretçiler, Yetiştirme Merkezinde Bulunan Kapalı Devre Kamera Sistemi ile Kuşları İzleyebiliyor
Ülkemizin önemli kuş türlerinden olan kelaynakları dünyaya tanıtmak maksadıyla yetiştirme merkezleri içerisinde yerli ve yabancı turistler için hizmete alınan ziyaretçi merkezi ile turistlere kelaynakların yanı sıra Fırat Nehri ve Birecik'in kuş varlığı bakımından da önemi anlatılıyor. 
2007'de yetiştirme merkezinde hizmete sunulan kapalı devre kamera sistemi sayesinde ziyaretçi merkezine gelen ziyaretçiler kuşları rahatsız etmeden izleyebiliyor ve bu görüntüler internetten de sürekli olarak yayınlanıyor. 
 
Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 
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