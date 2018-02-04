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Bu haber 04 Şubat 2018 00:40:43 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses Veda Etti...

İbrahim Tatlıses verdiği röportajda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de Reza Zarrab'ı sevdiğini söyledi. Tatlıses Zarrab için "Hırsız değil, adam gibi adamdır" dedi.

Tatlıses Veda Etti...

İbrahim Tatlıses, Posta gazetesinden Alev Görsoy Cimin’e konuştu. Tatlıses röportajda İstanbul’dan İzmir’e yerleşmesine, sahnelere ne zaman geri döneceğine kadar birçok soruya yanıt verdi.

Tatlıses’in röportajında dikkat çeken yerler ise siyasi mesajlarıydı. Tatlıses röportajın yayımlanmasının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sözlerinin doğru yazılmadığını belirtip bir daha röportaj vermeyeceğini duyurdu.

“ATATÜRK’E ‘ATO’ DEDİM YA ONDAN…”

Tatlıses yıllar önce bir sanatçıyla yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Çok! Berberimin kapısında saatlerce bekleyen bir adam vardı, sırf İbo Show’a çıkmak için. Bir gün televizyonda gördüm, dedi ki ‘Bu ülkenin savcısı, hâkimi yok mu, niye bu adamı almıyorlar içeri?’ Buna da çüş dersin artık. Ayıp be! Bu ikiyüzlülük nedir böyle?

Atatürk’e ‘Ato’ dedim ya televizyonda, ondan. Oysa art niyet yoktu. Bizim büyüklerimize Ato derler, Ata derler, saygıdan. Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu. Ben de Ato dedim, koydum arkama tablosunu. Ben Atatürk aşığıyım. Bana kimse Atatürk’ü anlatmasın, Atatürkçü ayakları yapmasın. Benden daha Atatürkçü varsa, bileklerimi keserim.”
 

“TAYYİP BEY’İ GERÇEKTEN SEVİYORUM”

Tatlıses “Afrin’i de sormak isterim. Sanatçıların bazıları 'Savaşa hayır' diye imza topladı. İktidar epey tepki gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“İnsanların ölmesine karşıyım. Kim olursa olsun, Kürt, Arap, İngiliz, Japon... ‘Gavur’ diyoruz ya, bazı gavurlar bizden iyi bana göre. Herkes Allah’ın yarattığı bir kul. Ben savaş ister miyim? Hayır. Kavga ister miyim? Hayır. İnsanların ölmesini ister miyim? Hayır. Ama bir karış toprağıma göz dikenin gözünü çıkarırım. Gücüm yeterse tabii. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum. Bugüne kadar kimse kafa tutamadı Amerika’ya, adam siyaseti iyi biliyor. Ve ben onu gerçekten seviyorum. Lider gibi lider.”
 

“İKİ KERE TAYYİP BEY’İN HATIRI İÇİN VAZGEÇTİM”

Resepsiyonlara katılması ve milletvekili adayı olması sürecine de değinen Tatlıses açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ben yalaka değilim. İlk günden beri Tayyip Bey’i seviyorum. Zaman zaman çok da sert eleştirilerim oldu. Genç Parti’den milletvekili adayı olduğum dönem çok laf söyledim. Ama o kimseyi bertaraf etmedi. Sadece iyi lider değil, ayrıca iyi bir insan. Kindar değil, onun için vatan, memleket ve halkı önemli.

Üç kez aday oldum. İki kere Tayyip Bey’in hatırı için vazgeçtim. Belediye Başkanı’na sıktılar ya Siverek’te. Demiş ki, ‘İbrahim Tatlıses Urfa’da konuşma yapacak. Allah korusun, bir şey olur, yanında değiliz ki koruyalım. Söyleyin ki, biz onu düşünüyoruz yoksa kendisi bizim milletvekilimizdir.’ Allah’ı var, ne zaman kendisine telefon açsam çıktı. Ben aramadan bile beni aradı ‘Ne yapıyorsun başkan’ diye.”

“Olacak. Ya olacak ya olacak. Beyefendi ne derse o olur. 'Evet' derse, İzmir’den girmeyi isterim fazla zorlanmadan. Urfa’dan koymasın” diyen Tatlıses, annesinin kendisinin milletvekili olması dileğine dair de “Evet. İnşallah 2019’da bu isteği yerine gelir. Annem çok rahatsız, inşallah yetişir (Ağlıyor). Bir de Tayyip Bey’i çok seviyor, ‘Beni tanıştır’ dedi, kısmet olmadı. Bu keşke gerçekleşse. Bir kez dünya gözü ile görse canım anam Tayyip Bey’i” dedi.

“REZA’YI ÇOK SEVERİM HEM DE EVLADIM GİBİ”

İbrahim Tatlıses, “Ebru Gündeş’e kırgınmışsınız ama ‘Nedenini asla açıklamam’ demişsiniz. Neden kırgınsınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kızgın veya kırgın değilim. Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Bana çok güzellikleri, iyilikleri var. Benim ona yok mu? Var. Benim ona ağabeyliğim, babalığım var. Çocuğunu Reza’ya götürmesi normal değil mi? Kendi de gitmedi, gidebilirdi. Nihayetinde çocuğunun babası, nihayetinde eşi. Erkek olarak ben olsam kadının çocuğunu götürürüm. İstersem yakalanayım, beni de hapse atsınlar, nedir yani. Onun için kırıldığımı söyledim, yoksa Reza’nın hanımı kardeşimizdir. Onun sevdiği insana saygı duyarız.”

“EĞER O HIRSIZSA, BEN DE HIRSIZIM”

“Bir de Ebru Hanım’ın çalışmaya ihtiyacı yok ki” diyen Tatlıses “Yani eşi cezaevindeyken sen burada sahnelere çık... Bana doğru gelmiyor. Yoksa acayip iyi bir sestir, severim. Her zaman söylerim üç kişi dinlerim diye; Sibel Can, Ebru Gündeş, Muazzez Abacı. Bunlar önemli seslerdir. 17-25 Aralık olaylarında dedim ki Reza için, ‘Eğer o hırsızsa, ben de hırsızım.’ Yine derim. Hırsız değil, adam gibi adamdır” ifadelerini kullandı.

VEDA ETTİ

Röportajın yayımlanmasının ardından İbrahim Tatlıses Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Tatlıses "Hayde eyvallah" notunu düştüğü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonra beni hiç bir gazeteci ve televizyoncu arkadaşım röportaj için aramasın. Çünkü konuştuklarım doğru yazılmıyor ve anlatılmıyor. Bu da beni hem mahçup ediyor, hem de üzüyor. Yani anlayacağınız yedim kaz etinden, doydum lezzetinden... Saygılarımla."

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