Önen,Pekin'de Enerji Şirketleriyle Görüştü...

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, beraberinde Türkiye Cumhuriyeti Enerji Heyeti ile birlikte, Çin Halk Cumhuriyetinin önde gelen Enerji Şirketleriyle görüşerek fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.Çin ve Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğini artırmaya yönelik görüşmeler yaptıklarını belirten Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Pekin’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Enerji Heyeti ile birlikte Çin’in önde gelen enerji şirketleriyle 17 ayrı görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerde iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulunulduk” dedi.Büyükelçi Emin Önen, göreve başladığı günden beri düzenli olarak çeşitli kurumlara, siyasi partilere, Büyükelçiliklere ziyaretler gerçekleştirdiklerini, ziyaretçileri kabul ettiklerini, savunma, elektronik, enerji gibi önemli ve daha birçok konularda üretim yapan firmaları da gezerek görüş alış verişinde bulunduklarını, Çin ve çeşitli ülkeler ile Türkiye arasındaki işbirliğini arttırma çabasında olduklarını söyledi.Her zaman olduğu gibi bölgeyi gezebilme fırsatını da sadece Cuma namazları vesilesiyle bulduğunu söyledi.