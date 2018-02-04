Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız

Şanlıurfaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grubun 20. Haftasında Bugün saat 13.00’te 11 Nisan Stadyumu’nda ligin güçlü ekiplerinden Altay ile karşı karşıya gelecek. İkinci yarıda iki galibiyet alarak iyi bir başlangıç yapan Şanlıurfaspr Teknik Direktörü Ali Tandoğan, “İkinci yarıya iyi başladık, aldığımız bu 2 galibiyet bizi şuanda bir yerlere getirdi ama daha önümüzde rakibimizi geçmemiz gereken haftalar var. Bugün kendi rakibimiz olan Altay ile oynayacağız. İyi bir antrenman süreci geçirdik, moraller yerinde, kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır” dedi.

Tandoğan, bütün maçları kazanmak için sahaya çıktıklarını vurgulayarak, “Ama futbolun içerisinde her şey var, kazanmak isterken kaybetmemeyi de bilmek lazım. Aradaki farkın açılmaması gerekiyor. Altay maçında taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Maçın içerisinde oyuncularımızı motive edici, rakip takımı oyundan düşürücü destekleri bizim için çok önemlidir. Maçı bizle yaşarlarsa bu bizim için artı oluyor. İnşallah el birliğiyle bu maçı kazanacağız” şeklinde konuştu.