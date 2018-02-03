Başkan Çiftçi, 'Urfa'yı spor şehri yapacağız'

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,dedi. Şanlıurfa'da bir çok branşta spor kursları ve spor tesisleriyle gençlere hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, genç sporcuları, spor adamlarıyla buluşturdu. Spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen 'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' konulu panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Spor yazarı Murat Şahin Şahanoğlu, moderatörlüğünde düzenlenen ve Milli Takımlar eski Teknik Direktörü Ersun Yanal ile spor yorumcusu İbrahim Halil Ülgen'in konuşmacı olarak katıldığı panele: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, ASKF Şube Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, genç sporcular, program yapımcıları ve spor yazarları katıldı.Panelin açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,dedi.Milli Takımlar eski Teknik Direktörü Ersun Yanal ile spor yorumcusu İbrahim Halil Ülgen, gençlerle deneyimlerini paylaşarak Dünyada ve Türkiye'de futbolun dünü ve bu gününü anlattı. Dünya'da en çok yabancı futbolcunun Türkiye'de oynatıldığına dikkat çeken Yanal,dedi.Yaklaşık 2 saat süren panelin ardından vatandaşlar Yanal ile hatıra fotoğrafı çektirdi.