Başkan Çiftçi, 'Urfa'yı spor şehri yapacağız'

Spor yazarı Murat Şahin Şahanoğlu, moderatörlüğünde düzenlenen ve Milli Takımlar eski Teknik Direktörü Ersun Yanal ile spor yorumcusu İbrahim Halil Ülgen'in konuşmacı olarak katıldığı panele: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, ASKF Şube Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, genç sporcular, program yapımcıları ve spor yazarları katıldı.
BAŞKAN ÇİFTÇİ: ŞANLIURFA'YI SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ
Panelin açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Dünya'da ve Türkiye'de futbolun bir dünyada yürüyen durumu var bir de Türkiye'deki mevcut durumu var. Her şeyden önemli futbolun bir spor branşı olarak bizim için önemli olan bir yaşam şeklini almasıdır. Sporun bir yaşam şekli alabilmesi için de insanların yüreğine hitap etmesi gerekiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yapmak istediğimiz budur. Şehri bir spor şehri haline getirmek için bir hedefimiz var. Türkiye'nin en genç iliyiz. Bende Türkiye'nin en genç belediye başkanıyım. Spor yapacak 700 bin kişi var. Bizler hayat boyu spor diyoruz ve gönüllü hocalar, gönüllü aileler, gönüllü kanaat önderi, gönüllü gençler gelsin imkanlarımız çok herkes sporla tanışsın" dedi.
YANAL: EN ÇOK YABANCI OYUNCU OYNATAN ÜLKEYİZ
Milli Takımlar eski Teknik Direktörü Ersun Yanal ile spor yorumcusu İbrahim Halil Ülgen, gençlerle deneyimlerini paylaşarak Dünyada ve Türkiye'de futbolun dünü ve bu gününü anlattı. Dünya'da en çok yabancı futbolcunun Türkiye'de oynatıldığına dikkat çeken Yanal, "Sporun, sanatın ve kültürün gelişmediği hiçbir toplum kalkınmamıştır. Sporun ve sanatın insana yapılan yatırımlardan en önemli adımlarından biri olduğunu düşünüyorum. İnsanları varlık olarak değiştiren, yukarıya çeken, sizin felsefe yapmanızı ve sosyalleşmenizi sağlayan en önemli araçlar spor, sanat ve kültürün içerisinde barınıyor. Biz futbolu çok seviyoruz ve futbol bizim lokomotifimiz, spor dediğimiz aklımıza ilk futbol geliyor. Türkiye'de Süper ligde yaklaşık 18 takım var ve Türkiye süper liginde ne oluyor. 2024 yılında Avrupa şampiyonasını ülkemizde yapmak için adayız. 2024 yılında Türkiye'de ve belki de bir tanesi Şanlıurfa'da olacaktır. Dünyada ve Türkiye'de yabancı oyuncu karşılaştırmalarına baktığımızda Avrupa'nın en çok yabancı oyuncu oynattığı ülkeyiz ve en çok yabancı oyuncuyu biz oynatıyoruz" dedi.
Yaklaşık 2 saat süren panelin ardından vatandaşlar Yanal ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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