Urfalı Aslan, İlber Hocayla Sempozyuma Katıldı

Bu haber 03 Şubat 2018 13:12:02 Tarihinde eklenmiştir.

Nevali Oteli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Aslan’ın başarılı İş Kadını eşi Essum Saatçi Aslan, Türk Tarihçi, Akademisyen, Yazar İlber Ortaylı Antalya’da sempozyum için bulundu. Sembozyum öncesinde İlber Ortaylı ile Antalya’nın yazı aratmayan güneşli havasında sohbet eden Essume Saatçi Aslan,yorumunda bulundu.