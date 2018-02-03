O Kategoriye Sadece Urfa Layık Görüldü

Eğlence, etkinlik ve rekreasyon alanlarına yönelik farkındalık yaratmak ve sektörün daha nitelikli hizmetler sunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards Eğlence Ödülleri Gala Gecesi düzenlendi. Gecede Türkiye’nin en iyi müzesi Şanlıurfa seçildi.Belediyelerden AVM’lere, otellerden üniversitelere ve organizatörlere kadar geniş bir başvuru aralığı bulunan yarışmanın gala gecesi İstanbul Akvaryum, Aqua Florya ve Crowne Plaza Florya sponsorluğunda 2 Şubat Cuma günü Crowne Plaza Florya’da gerçekleşti.Önemli bir ihtiyaca dönüşen eğlence – dinlence alanlarına ve etkinliklere yönelik gündem oluşturmak ve toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla değer yaratmak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards yarışmasının ödül töreninde 22 proje ödüllendirildi.En Başarılı Temalı Açık Alan- Kapalı Alan Eğlence Merkezi, En Başarılı Belediye Parkı, En Başarılı Müze Ve Ören Yeri, En Başarılı Su Parkı, En Başarılı Temalı Konut Projesi, Yıldızlı Proje, Yılın Girişimcisi, En Başarılı Festival, En Başarılı Kurumsal Etkinlik, En Başarılı Sportif Etkinlik, En Başarılı AVM Etkinliği, En Başarılı Kampüs Etkinliği, En Başarılı Etkinlik Alanı dalında ödüller verildi.Şanlıurfa bu kategorilerden En Başarılı Müze Ve Ören Yeri ödülüne layık görüldü. Shining Star Awards Eğlence Ödülleri Gala Gecesinde alınan ödül için Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ’a ve ekibine tebrik mesajları yağdı.Ödüller ve Sahipleri şöyle sıralandı;Narven Termal Kasaba / Narven Macera Parkıİstanbul AkvaryumMerlinEntertainmentsGroupGaziantep Büyükşehir Belediyesi / Fıstık ParkKüçükçekmece Belediyesi / Selçuklu Macera ParkıŞanlıurfa Müze Müdürlüğü / Şanlıurfa Arkeoloji Müzesiİzmit Belediyesi / Pişman Çocuk AquaparkSİnpaş GYO / SinpaşAltınoranYıldızlı Proje ÖdülüBolu Belediyesi / Masal ParkGebze Belediyesi / Eskihisar Macera ve Aksiyon ParkıPlaymaker Sports &Entertaınment / MagnaApex-PlaygroundEğirdir Belediyesi / Eğirdir Klasik Müzik FestivaliDSM Grpup / İstanbul Coffee FestivalBayraklı Belediyesi / 29 Ekim Atatürk PortreÇeşme Belediyesi / Gran Fonda ÇeşmePlaymaker Sports &Entertaınment& Erciyes A.Ş / Fıs Snowboard Dünya Kupası FinaliMavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi / İzmir Salsa KupasıBoğaziçi Üniversitesi / Sports FestLüleburgaz Belediyesi / Lüleburgaz Yıldızları Motorsiklet Bisiklet Akademisi