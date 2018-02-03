O Kategoriye Sadece Urfa Layık Görüldü

Belediyelerden AVM’lere, otellerden üniversitelere ve organizatörlere kadar geniş bir başvuru aralığı bulunan yarışmanın gala gecesi İstanbul Akvaryum, Aqua Florya ve Crowne Plaza Florya sponsorluğunda 2 Şubat Cuma günü Crowne Plaza Florya’da gerçekleşti.
Önemli bir ihtiyaca dönüşen eğlence – dinlence alanlarına ve etkinliklere yönelik gündem oluşturmak ve toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla değer yaratmak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards yarışmasının ödül töreninde 22 proje ödüllendirildi.
En Başarılı Temalı Açık Alan- Kapalı Alan Eğlence Merkezi, En Başarılı Belediye Parkı, En Başarılı Müze Ve Ören Yeri, En Başarılı Su Parkı, En Başarılı Temalı Konut Projesi, Yıldızlı Proje, Yılın Girişimcisi, En Başarılı Festival, En Başarılı Kurumsal Etkinlik, En Başarılı Sportif Etkinlik, En Başarılı AVM Etkinliği, En Başarılı Kampüs Etkinliği, En Başarılı Etkinlik Alanı dalında ödüller verildi.
Şanlıurfa bu kategorilerden En Başarılı Müze Ve Ören Yeri ödülüne layık görüldü. Shining Star Awards Eğlence Ödülleri Gala Gecesinde alınan ödül için Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ’a ve ekibine tebrik mesajları yağdı.
Ödüller ve Sahipleri şöyle sıralandı;
En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi Ödülü
Narven Termal Kasaba / Narven Macera Parkı
En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi Ödülü
İstanbul Akvaryum
MerlinEntertainmentsGroup
En Başarılı Belediye Parkı Ödülü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi / Fıstık Park
Küçükçekmece Belediyesi / Selçuklu Macera Parkı
En Başarılı Müze Ve Ören Yeri Ödülü
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü / Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi
En Başarılı Su Parkı Ödülü
İzmit Belediyesi / Pişman Çocuk Aquapark
En Başarılı Temalı Konut Projesi Ödülü
Sİnpaş GYO / SinpaşAltınoran
Yıldızlı Proje Ödülü
Bolu Belediyesi / Masal Park
Gebze Belediyesi / Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı
Yılın Girişimcisi Ödülü
Playmaker Sports &Entertaınment / MagnaApex-Playground
En Başarılı Festival Ödülü
Eğirdir Belediyesi / Eğirdir Klasik Müzik Festivali
DSM Grpup / İstanbul Coffee Festival
En Başarılı Kurumsal Etkinlik
Bayraklı Belediyesi / 29 Ekim Atatürk Portre
En Başarılı Sportif Etkinlik
Çeşme Belediyesi / Gran Fonda Çeşme
Playmaker Sports &Entertaınment& Erciyes A.Ş / Fıs Snowboard Dünya Kupası Finali
En Başarılı AVM Etkinliği
Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi / İzmir Salsa Kupası
En Başarılı Kampüs Etkinliği
Boğaziçi Üniversitesi / Sports Fest
En Başarılı Etkinlik Alanı
Lüleburgaz Belediyesi / Lüleburgaz Yıldızları Motorsiklet Bisiklet Akademisi
Yorum Yap