Urfalılar Müjde Göbeklitepe'de Sona Gelindi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Haziran 2017’den bu yana ziyaretçilere kapatılıp ve inşasına başlanan, dünyanın ilk tapınağı unvanına sahip Göbeklitepe, yakın zamanda ziyaretçilere açılacak.Urfa’da MÖ. 10.000 yani günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait bir inanç merkezi olan Göbeklitepe’de 8 ay önce yapımına başlanılan inşa çalışmalarının sonunda geldi. Tarihi eser ve yapıları koruma amaçlı yapılan çatı örtüsü tamamlandı.Göbeklitepe’nin daha iyi korunabilmesi ve bir turizm merkezi haline gelmesi, ortaya çıkarılan yapıları koruma amacıyla üzerinin kapatılması ve bunların yanı sıra turizmin antik yapılara zarar vermemesi için yürüyüş yolları ve çitler inşa edildi.Son halini görmek için sabırsızlanan ziyaretçiler Göbeklitepe’nin açılışını ve UNESCO’dan gelecek haberi de beklemek zorunda kalacaklar.