Özcan, Çiftçi ile Ziyaretlerini Sürdürüyor

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çifttçi ile köyleri ziyaret etti. Çiftçi ile Giyimli, keçikıran ve Güneş köylerine gidip vatandaşların isteklerini dinlediler.