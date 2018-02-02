Urfa'yı Hatırladı,Geliyor...

Bu haber 02 Şubat 2018 18:23:36 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Gıda Tarım ve Hayvancılık| eski Bakanı Faruk Çelik, uzun bir aradan sonra seçim bölgesi Şanlıurfa'ya geliyor.Haftasonunu Şanlıurfa'da geçirecek olan Bakan Çelik'in programı: