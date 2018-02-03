Dicle Edaş'tan Önemli Duyuru...

Dicle Elektrik tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"31 Ocak - 11 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak genel aydınlatma denetimi süresince Şanlıurfa il merkezi, ilçeleri ve köylerindeki bazı bölgelerde sokak ve cadde aydınlatmasında kullanılan lambalar tüketim değerlerinin ölçülebilmesi için gündüz bazı saatlerde açık tutulacaktır. Bu çalışma, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinde olduğu gibi Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde de belli dönemlerde yapılmaktadır. Söz konusu tarihler arasında aydınlatma lambalarının gündüz saatlerinde yanması, vatandaşlarımız tarafından ‘enerji israfı’ olarak anlaşılmamalıdır. Ölçüm ve denetim çalışmaları tamamlandıktan sonra bu durum sona erdirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’
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