Dicle Edaş'tan Önemli Duyuru...

Dicle Elektrik Dağıtım, 31 Ocak - 11 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Koordinatörlüğü tarafından yapılacak genel aydınlatma denetimi süresince Şanlıurfa il merkezi, ilçeleri ve köylerindeki bazı bölgelerde sokak ve cadde aydınlatmasında kullanılan lambaların tüketim değerlerinin ölçülebilmesi için gün boyunca belli saatlerde açık tutulacağını bildirdi.Dicle Elektrik tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi: