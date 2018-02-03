Urfa Valiliğinden Açıklama,Yeni Yerler Belirlendi...

PAŞABAĞI MİTİNG ALANI (Esas Miting Alanı)

TOPÇU MEYDANI MİTİNG ALANI (Alternatif Miting Alanı):

BASIN AÇIKLAMASI YAPILABİLECEK YERLER:

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında İlimizde 2018 yılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak Toplanma Alanı, Yürüyüş Güzergahı, Miting Alanı, Dağılma Alanı, Afiş ve Pankartların asılacağı yerler ile basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yapılacağı ve yapılamayacağı yerler belirlendi. Valiliğin bu konudaki açıklaması şöyle:Paşabağı Mah. Zafer-Mevlana bağlantı yolu üzeri DSİ İçme Suyu Pompa İstasyonu ile Belsan A.Ş. arasındaki alanToplanma Alanı: Zafer-Mevlana bağlantı yolu ile Zafer Caddesinin kesişme noktasıYürüyüş Güzergahı: Toplanma alanından çıkışla Zafer-Mevlana bağlantı yolu üzerinden Paşabağı miting alanına kadar olan yol.Dağılma Yön ve Yerler: Zafer Caddesi, Zafer-Mevlana bağlantı yoluAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.Miting Alanı: Cengiz Topel Caddesi, Şehit Nusret Caddesi, Topçular Sokağı ve Cavşak Sokak arasında kalan alan.Toplanma Alanı: Bediüzzaman Mezarlığı yanı ve Legler Kavşağı.Yürüyüş Güzergahı: Toplanma alanından çıkışla Şehit Nusret Caddesini takiben Topçu Meydanı Miting Alanına kadar olan yol.Dağılma Yön ve Yerler: Şehit Nusret Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Çamlık Caddesi, Meteoroloji Caddesi, Atatürk Bulvarı.Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önü.Şanlıurfa Müzesi önü (Piazza Alışveriş Merkezi Karşısı)Topçu MeydanıBelirlenen yerler ve gündüz saatleri dışında basın açıklaması ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenler, basın açıklaması adı altında bir yerde toplanarak basın açıklaması yapılacak yere gitme ve basın açıklaması ile yürüyüş esnasında Pankart, Döviz açarak, Slogan atanlar hakkında eylemleri başka suç teşkil etmediği taktirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç, 11/C, 66 maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. ve 22. Maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari işleme tabidir. Şanlıurfa Halkına duyurulur.''