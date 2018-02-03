Urfalılar Dikkkat,Bu Haber Sizin İçin...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak kendilerini Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.Son günlerde Şanlıurfa yazılı basınında Sosyal Güvenlik Uzmanı olduğunu iddia eden kişilerin yapmış oldukları Kurumumuz uygulamalarına ilişkin açıklamalar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının duyulduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: