Urfalılar Dikkkat,Bu Haber Sizin İçin...

Son günlerde Şanlıurfa yazılı basınında Sosyal Güvenlik Uzmanı olduğunu iddia eden kişilerin yapmış oldukları Kurumumuz uygulamalarına ilişkin açıklamalar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının duyulduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
''Kurumumuz gibi strateji belirleme, politika geliştirme ve uygulama alanında faaliyet gösteren kurumlar bu işlevleri, alanlarında yetişmiş uzmanları vasıtasıyla yürütmektedir. Bu sebeplerden dolayı kurumumuz bünyesinde Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Uzman yardımcısı kadroları tahsis edilmiştir.
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları üç yıl süren belirli bir yetiştirme programı sonrası tez hazırlamak ve yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle Sosyal Güvenlik Uzmanlığı kadrolarına atanmaktadır.
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı kadroları için, Kamu Personeli Seçme Sınavında A grubu olarak tanımlanan kariyer meslek gruplarını içeren sınav puanı ile yazılı ve sözlü giriş sınavı olup, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı unvanıyla atamaları yapılmaktadır.
Bu itibarla; Kurumumuz ile hiçbir bağı ve alakası olmayan kişilerce Kurumumuz uygulamalarına ilişkin yapılan açıklamalar İl Müdürlüğümüzü sorumluluk altına sokmayacağı gibi bu tarz kişilerden alınan bilgilerle işlem yaptıran vatandaşlarımızın sigortalılık işlemlerinde oluşabilecek olumsuzluklardan hiçbir surette kurumumuz mesul olmayacaktır.
Nitekim; İl Müdürlüğümüz tüm ilçelerimizde teşkilatlanmasını tamamlamış olup, rehberlik birimlerince vatandaşın her türlü sorusuna cevap verildiği gibi CİMER, BİMER İç İşleri Bakanlığımızın Şanlıurfa Valiliğimizde kurduğu Açık Kapı Projesi personeli ve Alo 170 Çalışma Bakanlığı bilgi hattı vasıtasıyla 7/24 vatandaşımıza kesintisiz hizmet verilmektedir.
Değinilen hususlar kapsamında Kurumumuz ile alakası bulunmayan ancak kendisini Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi vatandaşımızın doğru bilgiye Kurumumuz aracılığı ulaşması gerektiği hususları kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.''
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