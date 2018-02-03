İmzalar Atıldı,Urfa'da Tarımın...

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında iş birliği ve veri paylaşım protokolü üniversitede düzenlenen törenle imzalandı.

Töreninde konuşan Fakıbaba, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de ülkenin güvenliği için mücadele verdiğini, kendilerinin de Türkiye'nin daha ileri gitmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Bakanlığının 81 ildeki üniversitelerle yaptığı iş birliğini çok önemsediğini dile getiren Fakıbaba, "Bu iş birliği ile ülkemizin ve üniversitemizin kazanacağı çok önemli bir çalışma ortaya konacağına, öğrencilerimizin gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum." dedi.

Fakıbaba, bakanlık olarak en önemli misyonlarının toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Toprağı suyla, çiftçinin de bilgiyle buluşmasını sağladığımızda inanıyorum ki Türkiye'de gıda, tarım ve hayvancılığın önü açılacak. Çiftçinin bilgiyle buluşmasında en önemli rol ise üniversitelerindir. Bundan sonra üniversitelerle ortak çalışma anlamında bir ivme kazanacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da imzaladıkları protokolle, bakanlığın ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel veri altyapısını paylaşacaklarını, eğitimlerin verilmesi ve koordine edilmesi hususlarında iş birliği yapacaklarını söyledi.

Budak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ege Üniversitesi'ndeki bilgi birikiminin kamu kuruluşlarına aktarılması için ortak çalışma şeması hazırlanacağını, bu şema ile her iki kurum personelinin katılacağı çalışma gruplarının oluşturulacağını, belirlenen öncelikli alanlarda ortak faaliyetler yürütüleceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Vekili Emin İzol, iş birliği ve veri paylaşımı protokolünü imzaladı.

İmza törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal ile EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca da katıldı.