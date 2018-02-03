Fakıbaba Açıkladı,En Büyük Biziz...

Türkiye'nin en büyük tarım fuarı "AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" Fuarizmir'de Bakan Fakıbaba'nın katıldığı törenle 13. kez kapılarını açtı.

Törende konuşan Bakan Fakıbaba, fuarların yeni üretim teknikleri ve teknolojiyle buluşmayı sağlayan organizasyonlar olduğunu belirtti.

Tarımın insanlığın en eski uğraşlarından biri olmasına rağmen son dönemde stratejik önemini artıran bir sektör haline geldiğine dikkati çeken Fakıbaba, "İnsan neslinin devamı ve sağlıklı beslenme için tarım olmazsa olmazdır. Tarım sadece üreticileri değil tüketicileri de doğrudan ilgilendiren bir sektördür." dedi.

Fakıbaba, dünyada 1 milyara yakın insanın açlıkla, 1,2 milyara yakın insanının da yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Hızla artan dünya nüfusu ve insanların ihtiyaçlarında görülen değişiklikler tarımın önemini artırıyor. Tarım artık iktisadî bir faaliyet alanı haline geldi. Tarım ve gıda sadece yiyeceğimiz değil geleceğimiz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Dünyada önemi artan tarımın Türkiye ekonomisine de ciddi katkılar sağladığını aktaran Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Sektöre yönelik yasal düzenlemeler, projeler ve verilen yeni desteklerle tarımda istikrarlı bir büyüme sağlandı. Avrupa'nın en büyük tarımsal ekonomisi olduk. 2002'de Avrupa'da tarımsal ekonomide 4. sıradayken 2005'ten beri birinci sıradayız. 2002'de 4 milyar dolar civarında olan tarımsal ürün ihracatımız, 4 kat artarak 2016 sonu itibarıyla 16 milyar dolara yükseldi. 186 ülkeye bin 536 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz."

"Tarımda 4.0 sürümüne geçmeye hazırlanıyoruz"

Tarımda makineleşmeyi, üreticiyi teknoloji ile buluşturmayı, daha fazla ürün ve gelir sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Fakıbaba, tarımsal üretim ve arz güvenliği, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı gibi konulara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Fakıbaba, sanayide yeni nesil üretim tekniklerini ifade eden "Sanayi 4.0" gibi tarımda da "Tarım 4.0"e geçmeye hazırlandıklarını, buna kırsal bölgelerde kalkınma hamlesiyle başlayacaklarını söyledi. Süt sağım robotu, akıllı tasma, toprağın nem yapısının akıllı telefonlarla kontrolü gibi teknolojik gelişmelerin tarımda kullanıldığını hatırlatan Fakıbaba, bu alandaki desteklerin devam edeceğini bildirdi.

"Ortak akıl oluşturmalıyız"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da fuarın önemine değinerek, TZOB'un 174 bini kadın olmak üzere 496 bin çiftçiye eğitim verdiğini aktardı.

Çiftçileri bilgiyle buluşturduklarını anlatan Bayraktar, "Türkiye'nin tarım potansiyeli çok yüksek. Çiftçilik yapanların kıymetini çok iyi anlamalıyız. Biz içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda güvenliğini sağlamaya talibiz. Ülkemizde bulunan ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl oluşturmamız lazım. Kavga ederek değil birlikte çalışarak hedeflerimize ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise bu yıl fuarın ana temasının 'Tarım 4.0' olduğunu belirterek, "Fuarımızda ilk kez çok uluslu iş fuarı düzenlenecek. 2 binden fazla yerli ve yabancı firma ikili görüşmelerde bulunacak. Fuarda 500 milyon dolarlık ticaret hacmi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ile çeşitli ülkelerden gelen heyetler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve sektör temsilcileri fuarın açılışını gerçekleştirdi.

"Üreticimizi desteklemek için sürekli çalışıyoruz"

Bakan Fakıbaba, açılış töreninin ardından stantları ziyaret etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, fuarı oldukça başarılı bulduğunu belirtti.

Bakanlık olarak üreticiyi desteklemek için sürekli çalıştıklarını dile getiren Fakıbaba, "Bu desteklerle inanıyorum ki çiftçi kardeşlerimiz, kadınlarımız, çok daha fazla üretecekler. Bakanlık olarak geçen sene verdiğimiz destekleri artırarak devam ettireceğiz. Yeni projelerimiz var. Birkaç ay içinde kadınlarımızı ve gençlerimizi ilgilendiren önemli projelere imza atmış olacağız. Bunu, 'yapacağız edeceğiz' şeklinde değil, 'yaptık, başlattık' şeklinde duyuracağız." diye konuştu.

Fuarda konuk ülkeler, Ürdün, Sudan ve Katar'ın stantlarını ziyaret eden Bakan Fakıbaba'ya İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından kuzu ve oğlak hediye edildi.

Hayvanları kucağına alarak seven Bakan Fakıbaba, ziyaret ettiği stantlarda ikram edilen yöresel ürünlerin tadına baktı.

Fuarda sergilenen çeşitli teknolojileri inceleyen Fakıbaba, Tire Süt Kooperatifi'nin tasarladığı bozuk parayla çalışan süt otomatını denedi.

Bakan Fakıbaba, fuar programı kapsamında İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanı Micheal Creed, Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Nenad Rikalo, Ürdün Tarım Bakanı Khaled Mousa Al Hanifat ve Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Maricel Floricel Dima ile basına kapalı ikili görüşmeler yaptı.

"İzmir, aynı zamanda tarımın önemli merkezlerinden"

Daha sonra Kaya Thermal Otel'deki "İzmir Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Fakıbaba, yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002'den beri çok gelişme yaşandığını söyledi.

Tarım konusunda da önemli gelişmeler olduğuna işaret eden Fakıbaba, "Ama yeterli olduk mu? Olmadık. Hükümetlerimiz tarımın gelişmesi için her türlü desteği vermiştir, vermeye de devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, bana bu görevi ilk verdiğinde şunu söylediler: 'Tarım, gıda, hayvancılık o kadar, öyle önemli ki Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği bunda.' Onun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, eğitimin önemini vurgulayarak, çiftçileri eğitimle buluşturduklarında "tarımda 4.0"ın her ilde gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

İzmir'in buna hazır olduğunu ifade eden Fakıbaba, kentin sadece turizm, liman, kültür, sanayi şehri değil, aynı zamanda tarımın çok önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

- "Sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz"

Bakan Fakıbaba, eskiden kırmızı etin yüzde 25'inin sadece küçükbaş hayvanlardan sağlandığını hatırlatarak, "Maalesef terör belasından dolayı yüzde 10'lara düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu ve Güneydoğu'da meraların hayvancılığa açılacağı müjdesini vermesi, oradaki bütün insanları mutlu etmiştir." diye konuştu.

Sorunların birlik ve beraberlikle aşılabileceğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Şu anda Mehmetçik'imiz Afrin'de bizim için çalışıyor. Askerlerimiz bizim için şehit oluyor. Allah mekânlarını cennet etsin. Biz de çok çalışacağız, yılmayacağız. Bu ülke büyük bir ülke, Güneydoğu'su, Ege'si, Marmarası'yla. PKK'nın ne olduğunu şimdi daha iyi gördüm. PKK, Kürt halkını hiçbir zaman temsil etmedi. O sadece piyondu. Benim Kürt kardeşlerim çok saygı duyduğum, namuslu insanlardır. Gittiği kente güç katan arkadaşlarımızdır. Biz sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz. Bu güzel vatanımızı Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Lazların, Çerkezlerin, Alevi'sinin, Sünni'sinin mükemmel yaşadığı bir ülke haline getirmek boyumuzun borcu."

Fakıbaba, herkese güvenli gıda sağlamanın çok zor bir iş olmadığını dile getirerek, "Birlik, beraberlik içinde, empati yaptığımızda, ürettiğimiz gıdaları kendimiz yer gibi düşündüğümüzde, hijyenine, güvenliğine dikkat ettiğimizde olamayacak bir şey yok. Başkası başarmışsa bizim başaramama gibi problemimiz olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fakıbaba, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını da dinledi.