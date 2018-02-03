ABD'nin en üst düzey komutanından skandal açıklama

Paul Funk yaptığı açıklamada, YPG'yi kastederek ''Partnerimizin dikkatinin dağılmasını istemem. Bu, Suriye tarafında DEAŞ'a karşı aralıksız devam eden bir mücadele'' dedi.ABD’den, Savunma Bakanı James Mattis'in Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili kullandığı ''Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları, DEAŞ'ın yenilmesinin garantiye alınması çabalarından dikkati dağıtıyor'' ifadesine benzer açıklamalar gelmeye devam ediyor.AP ajansının aktardığına göre DEAŞ karşıtı koalisyon yetkilileri aynı ağızla harekatın 'Fırat Vadisi'nde Irak- Suriye sınırı boyunca elde edilen kazanımları istikrarsızlaştırabileceği' iddia ediyorlar.Irak'taki en üst düzey ABD'li komutan olan Korgeneral Paul Funk, Irak-Suriye sınırındaki Kaim kasabası yakınlarındaki bir karakolu ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Afrin'deki harekatın DEAŞ'ın diğer ceplerindeki baskıyı azaltma ihtimalinden 'büyük endişe' duyduğunu söyledi.YPG'yi kasteden Funk ''Partnerimizin dikkatinin dağılmasını istemem. Bu, Suriye tarafında DEAŞ'a karşı aralıksız devam eden bir mücadele'' dedi.Irak’ın batısında görev yapan Yarbay Brandon Payne de YPG'lilerin Afrin'deki harekata odaklanması durumunda savaşçılarını sınır bölgesinden çekebileceğini söyledi. Böylesi bir senaryonun DEAŞ'ı asıl odak noktası olmaktan çıkaracağını ve örgüte manevra alanı yaratacağını belirten Payne ''Bunu yapmak istemiyoruz'' ifadesini kullandı.