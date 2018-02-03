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Bu haber 03 Şubat 2018 00:27:46 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'ya Kadar Hiç Araba Sollamadan...

Başbakan Yıldırım: Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar hiç duraksamadan...

Şanlıurfa'ya Kadar Hiç Araba Sollamadan...

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun temel atma töreninde konuştu. Türkiye'deki önemli projelere ilişkin açıklamalar yapan Yıldırım, "Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolda gidecek" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sevgili Ankaralı hemşerilerim, değerli kardeşlerim, hanımefendi ve beyefendiler hepinizi bu mübarek cuma gününde selamlıyorum.

Bir proje için bir yatırım için bir hizmet için beraberiz. Bugün Ankara için Niğde ve arada bulunan Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve hatta Konya için tarihi bir gün. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Niğde'ye ve oradan Adana'ya, Gaziantep'e Şanlıurfa'ya tüm iller için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürm adına son bir hamle yapıyoruz.

Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolda gidecek.

2019 SONUNDA BİTECEK

Türkiye'nin Batı'dan Doğu'ya Kuzey'den Güney'e bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik.

Eski para ile 4 katrilyon, bir proje sadece 4 milyar. Bugün Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için bile bu proje baksak yetiyor. 4 milyar lira yatırımı Türkiye'nin barajlardan, altyapı yatırımlarında büyük eserleri olmuş ERG İnşaat tek başına yapıyor.

Yapım dahil yaklaşık 12 sene... Yapımı da çıkarsak 3 yıl diyelim, 9 sene bu yol işletilecek. 9 sene sonunda devletin eline geçecek. Güzel iş değil mi? Para harcamıyorsunuz. 9 yıl işletmeye veriyorsunuz sonra 332 kilometre yolu tekrar alıyorsunuz. 2018-2019-2020 uzun değil mi? Daha kısa sürede bitebilir mi? 2019 sonunda bitirecek miyiz? 2019'un sonunda Ankara-Niğde Otoyolu bitecek ve hizmete girecek.

ANKARA-NİĞDE ARASI 2 SAATE İNECEK

4 saatten 2 saate düşecek. 2 saat Ankara-Niğde ver elini 2 saatte oradasınız. Eğer Ankara'da oturuyorsanız, aileniz Niğde'de ise sabah kahvaltıya bile gidebilirsiniz. Yaklaşık 200 milyon tasarruf var, yollarda ömrünüz geçmeyecek. Daah az mazot yakacak, böylece 200 milyon da yılda cebimize kalacak.

Bu bölünmüş yolları yaptıktan sonra Avrupa İmar ve Yatırım Bankası diye bir kuruluş var. Araştırma yapmışlar "Bu Türkler bu yolları neden yaptılar?" Sonuç şöyle; komşu iller arası ticaret artmış. Göçler durmuş, hatta bazı illerde göçler tersine dönmüş. Bu illerde istihdamda da yüzde 1'lik artış olmuş. Ayrıca illerin ihracat miktarları artmış. Bölünmüş yollar bir şey daha söylüyor, kazalarda da yüzde 62 azalma olmuş. Demek ki bölünmüş yollar sadece zaman kısaltmıyor hayat kurtarıyor, ekonominin canlanmasına fayda sağlıyor. Ülke kalkınmasını sağlıyor. Boşuna dememişler yol medeniyettir diye.

Ayrıca, bu yol sadece Ankara, sadece Niğde'ye hizmet etmiyor. Güzergah üzerinde bulunan Konya'ya, Aksaray'a, Kırşehir ve Nevşehir'e de... Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızda bu yoldan istifade ediyor. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre. 55 kilometre de bağlantıları tutuyor. Toplam 332 kilometre bir uzunluğa ulaşıyor.

"KALKINMAYA DA FAYDA SAĞLAYACAK"

Yol üzerinde 5 tane viyadük var. 28 köprü, 124 tane altgeçit, 386 tane menfez, 5 tane dinlenme tesisi, 2 tane bakım ve onarım şantiyesi ve bütün bu tesislerde yol üzerinde olacak.

Bu yol sadece vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacak aynı zamanda ticaretin artmasına ve kalkınmasına da fayda sağlayacak.

Büyük ülkede büyük düşünmek lazım, büyük projeler yapmak lazım. Memleketimizin ihtiyaçlarını biliyor bu ihtiyaçları giderecek çözümleri geliştiriyoruz. Havayolunu halkın yolu yaptık, bölünmüş yollarla ülkeyi baştan başa donattık. İletişimde Türkiye'ye çağ atlattık.

ANKARA-KONYA YOLUNUN GÖLBAŞI KISMI YERALTINA ALINIYOR

Bu konuşmamı tamamlamadan önce Gölbaşı'ndan yaşayan hemşehrilerime bir müjdem var. Hazır mısınız? Ankara-Konya yolunun Gölbaşı kısmını yeraltına alıyoruz.
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