YPG'liler Bakın neye güveniyor!

Amerikan New York Times gazetesinin muhabiri Rob Nordland, ABD birliklerinin de bulunduğu ve Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı genişleteceğini söylediği Münbiç'e giderek bir izlenim yazısı kaleme aldı.Nordland'a göre Münbiç'teki teröristler ABD'nin desteğinin süreceğine inanıyor.İşte New York Times muhabirinin gözünden Münbiç:"Suriye'de ABD destekli silahlı gruplarla(YPG) Türkiye destekli silahlı gruplar(ÖSO) arasındaki cephe hattı Münbiç'in 13 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Arazi boş. Yeni dikilmiş zeytinlikler ve her birkaç yüz metreye kurulmuş üstü kapalı mevziler var.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Suriye'deki silahlı Kürt varlığını(YPG) ortadan kaldırma emri verirse, Türk güçlerinin geçeceği yerler burası: Sayur Çayı Vadisi.Ancak aynı zamanda ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye bırakmayacağını söylediği hat da burası. İki NATO müttefikinin çatışmaya girme ihtimali daha önce yaşanmış bir şey değil. Ancak ABD ve Türkiye arasında yıllardır giderek kötüleşen ilişkilerin o noktaya gelmesi akla gelmeyecek bir gelişme de değil. Eğer Türkiye, Münbiç'deki Kürt güçlerine ve müttefiklerine yönelik operasyon başlatırsa ve ABD de buna yanıt verirse, NATO üzerinde oluşacak baskı son derece ciddi olacak.Muhabir yazısında Münbiç'te konuştuğu 'Gerde' isimli üst düzey bir YPG'li teröristin "Amerikalılar buraya çok gelir. Onlara güvenebileceğimizi biliyoruz. Bize söz verdiler." sözlerine yer verdi.