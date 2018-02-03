Yeni Torba Yasa Meclis'e sevk edildi

- 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor.- Bireysel Emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar arttırılacak.- Maden kazasında ölenlerin ailelerine devlete 1 kadro verilecek.- 5 bin ilave öğretmen alınacak.- Kaçak madencilik yapanlara hapis cezası verilecek.- Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.- Terörle mücadelede ölenlerin yakınlarına devlette 2 kadro verilecek.- İstihdam artışı için teşvik verilecek.- Çeyiz desteği için devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek.- Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e çıkarılıyor.