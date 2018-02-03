Üniversite Kolları Sıvadı,Harekete Geçiliyor...

Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gencay Sarıışık Şanlıurfa'nın ruhunu yansıtacak el sanatları ürünlerinin yeniden canlandırılması ve yaşatılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.Şanlıurfa'nın kültürel birikimini yansıtan el sanatlarının yeni tasarımlarla günlük yaşantımızda yeniden yer alması için açılacak bir program ile destekleneceğini belirten Sarıışık; “Kamu kurumları, belediyeler, esnaf ve sanatkâr odaları ve ilgili alandaki özel sektörün isteği doğrultusunda ihtiyaç duyulan Mimari Dekoratif Sanatlar programlarının açılması talebinde bulunduk. Şanlıurfa'da büyük sabır ve beceri ile toplumun ruhunu yansıtan el sanatları ürünlerinin yeniden canlandırılması, yaşatılması ve istihdamını oluşturmak için YÖK'e yaptığımız başvurumuz kabul edildi.Şanlıurfa'da geleneksel el sanatları Taşçılık, Bakırcılık, Kuyumculuk, Kazazlık, Kürkçülük, Çulhacılık (bez dokumacılığı), Saraçlık, Yemenicilik, Keçecilik, Kilimcilik, Halıcılık, Ağaç oymacılığı, Demircilik, Tespihçilik, Hattatlık, Kalem işi Süsleme işlemeciliği yapıldığından, bu el sanatları ürünlerinin yeni yöntem ve teknolojiler kullanarak canlandırılması için gerekli proje çalışmalarını başlattık. El sanatları sektöründe ülkemizde doğu ve güneydoğu bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacak. Buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceğini tahmin ediyoruz” dedi.Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Gencay Sarıışık geleneksel taş işlemeciliği ile ilgili çalışmaların başlatıldığını, özellikle günümüz insanın ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak Urfa taşından Kent Mobilya tasarımı yapıldığını, Mimari Dekoratif Sanatlar ve Mimari Restorasyon programlarının atölye çalışmalarını desteklemek için TÜBİTAK, HÜBAK ve Avrupa Birliği Proje çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Gencay Sarıışık bu çalışmalarda sorumluluk sahibi ve görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi için özverili bir şekilde çalışan Mimari Restorasyon Programı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Öztürk Tel, Öğretim Görevlisi Ahmet Katrancı, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Şebnem Kuloğlu Yüksel ve Mimari Restorasyon programı öğrencilerine teşekkür etti.