Tahammül Kalmadı,Galibiyet Şart!

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Karaköprü Belediyespor, Pazar günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Harran Üniversitesi stadında yapılan idmanda kırmızı siyahlı takım yoğun bir tempoda çalışarak maça hazırlanıyor.

Geçen hafta Arsinspor karşısında üstün oyununa rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Karaköprü ekibi, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında galibiyetle ayrılarak bir seri yakalamak ve üst sıralara tırmanmak istiyor.

Teknik direktör Mehmet Yozgatlı yönetiminde yapılan idmanda futbolcular dayanıklılık ve Taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptılar.

Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı, Tarsus İdman Yurdu karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Geçen hafta Arsinspor karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Teknik direktör Mehmet Yozgatlı,

“Geçen hafta kendi evimizde hesapta olmayan puanlar kaybettik. Şimdi önümüzde Tarsus deplasmanı var. İki takım için kolay maç olmayacak. Rakibimizde bu ligin iyi takımlarından. Tarsus deplasasmanından galibiyet alarak alt sıralardan kurtulup üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz. Geçen hafta hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık. Arsinspor maçının telafisini Tarsus’ta yapacağız. İnşallah deplasmandan 3 puanla döneriz” dedi.

Teknik Direktör Yozgatlı, takımda sakat oyuncuların olduğunu ama maç saatine kadar sakat futbolcuların takımdaki yerlerini alacağını sözlerine ekledi.

Kulüp Başkanı Mehmet Kudat ise, Ligin 2. Devresine iyi bir başlangıç yaptıklarını, son Arsinspor maçında istenmedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

Arsinspor maçını unutup Tarsus İdman Yurdunu düşündüklerini ifade eden Başkan Kudat, “Teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güveniyorum. Bu ligin iyi takımlarından biriyiz. Puan tablosunda istemediğimiz noktadayız. İnşallah Tarsus deplasmanından 3 puan alarak üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Taraftarlarımız biz inansın ve güvensin” diye konuştu.

Tarsus İlçe stadyumundan saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemi Onur Bingöl yönetecek.