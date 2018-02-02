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Bu haber 02 Şubat 2018 23:01:16 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Önemli İşlere İmza Attık...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 70 Amatör Spor Kulübüne 5 bin TL lik maddi destekte bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 70 amatör spor kulübümüze maddi destek sağladık. Şu an 4 merkezde aynı anda futbol merkezi yapıyoruz. Futbol merkezimiz tamamlandıktan sonra bu defa amatör spor kulüpleri evini başlatıyoruz" dedi.

Urfa'da Önemli İşlere İmza Attık...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 70 Amatör Spor Kulübüne 5 bin TL lik maddi destekte bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 70 amatör spor kulübümüze maddi destek sağladık. Şu an 4 merkezde aynı anda futbol merkezi yapıyoruz. Futbol merkezimiz tamamlandıktan sonra bu defa amatör spor kulüpleri evini başlatıyoruz" dedi. 

Şanlıurfa’yı spor şehri yapmak için büyük bir uğraş veren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Amatör Spor Kulüplerine de destek olmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Milli Takımlar eski Teknik Direktörü Ersun Yanal, yorumcu İbrahim Halil Ülgen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, ASKF Şube Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ile kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Ali Aydar'a Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diledi.

Ülkenin huzurunu bozan tüm terör unsurlarını lanetlediğini belirten Başkan Çiftçi, "Dün Ağrı'da hemşerimiz, Harranlı kardeşimiz, Şehidimiz Ali Aydar, kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkenin birliğine, beraberliğine selamet nasip etsin. Bu ülkenin huzurunu bozan tüm terör unsurlarını tekrar lanetlediğimi ve kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Amatör spor kulüplerine her zaman destek sağladıklarını ve bu yönde Büyükşehir Belediyesinin önemli çalışmalara imza attığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Eğer bir ilde siz gençleri sporla buluşturmayı hedef haline getirmişseniz ve bir yerel yönetici mantığıyla bakıyorsanız hangi branş olursa olsun, hangi alanda olursa olsun fark etmeksizin sporu desteklememiz lazım. Bizim için halkın ne kadar geniş bir tabanda sporla buluşturursak biz o kadar kendimizi başarılı ve mutlu kabul ederiz. Profesyonellik, profesyonel spor kulüplerinin işidir. Profesyonel spor kulüplerini de yöneten yönetim kurulları ve başkanlarıdır. Bize düşen halkımızı sporla buluşturmamızdır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı amatör anlamında buna böyle bakıyor. Amatör spor kulüplerine her sene Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından tüm kulüplerimize eşit, kardeşçe kabul edilerek destek veriliyor. 70 amatör spor kulübümüze maddi destek sağlanıyor. Şu an 4 merkezde aynı anda futbol merkezi yapıyoruz. Futbol merkezimiz tamamlandıktan sonra bu defa amatör spor kulüpleri evini başlatıyoruz" diye konuştu.

Amatör spor kulüplerinin büyük bir aile yapısına sahip olduğunu ifade eden Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez ise, amatör kulüplere yapılan desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

ASKF Şube Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ise kentte amatör evinin yapılmasında katkıda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından kulüp temsilcilerin çekleri takdim edildi
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