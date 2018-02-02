'Çukur'da bomba transfer! İşte o yakışıklı...

Ay Yapım imzalı, Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Çukur' dizisinin oyuncu kadrosuna 'Bodrum Masalı' ile yıldızı parlayan Alperen Duymaz katıldı.
Geçen yıl Ay Yapım’la el sıkışan Alperen Duymaz, önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Show TV'nin 'Çukur' dizisinde 'Sena' rolüne hayat veren Dilan Çiçek Deniz’in abisini oynayacak.
Güzel oyuncuyla geçtiğimiz yıl 'Bodrum Masalı' dizisinde de beraber kamera karşısına geçen Alperen Duymaz, 'Çukur' dizisinde psikopat bir polis rolünü canlandıracak.
Genç oyuncunun, geçen yaz Konya’da çektiği 'Direniş Karatay' filmi ise 9 Mart’ta gösterime girecek. (Medyatava)
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