Emitt Fuarında Halfeti’ye Yoğun İlgi

Halfeti ilçemiz, ilk kez EMİTT fuarında kapsamlı olarak tanıtıldı. Halfeti Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Şeref Albayrak’ın girişimleriyle Halfeti Belediyemiz dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan EMİTT 2018’de stand açtı.46 bin 670 ziyaretçiyi ağırlayan EMİTT 2018’de ilçemizin standına yoğun ilgi gösterildi. Fuarda Halfeti Belediyemizin bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezimizdeki kadın kursiyerlerimiz el emeği, göz nuru ürünlerini sergiledi. Sedef Kakma, Mozaik, Rölyef, Gümüş Telkari, Filografi, Kabak, Abajur, Yöresel gıda gibi ürünlerimizin yer aldığı standımız, fuarın en dikkat çeken standları arasında yer aldı.Standımız da ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kadınlarımızın el işleme sanatıyla yaptığı makam odası takımımız da sergilendi.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, standımızı ziyaret ederek kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerine tam not verdi. Cumhurbaşkanımıza üretilen makam masasının da çok beğendi.Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan ve Ak Parti İlçe Başkanı Canan Onur Seyyar Bakan yardımcısı Yayman’a kursiyer kadınların ürettiği el işi ürün hediye etti.Fuardaki standımıza ilçemizdeki turizm işletmecileri de katılarak önemli bağlantılar yapma fırsatları oldu.