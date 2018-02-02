Adnan Oktar’dan Diyanet İşleri Başkanı’na ‘kerhaneli’ yanıt!

Mehmet Görmez’den sonra Diyanet İşleri Başkanlığına gelen Ali Erbaş, önceki gün gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda yapacağı icraatlardan bahsetti.Konu daha sonra Adnan Oktar’a geldi. Herkes tarafından yadırganan programla ilgili konuşan Ali Erbaş, “ İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor. Kur'an-ı Kerim'i önüne alıp dansöz oynatıyor. Tamamen akli dengesi bozulmuş.” şeklinde yorum yaptı.Sen misin bunu diyen! Bugün açıklama yapan Adnan Oktar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı “Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" sözleriyle vurdu.Bununla da yetinmedi Adnan Oktar, Ali Erbaş’ın “FETÖ ile mücadelede geç kaldık” sözlerine atıfta bulundu. "Biraz değil, bayağı geç kaldınız" diyen Oktar, Erbaş'ın, darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün 2003 yılında hazırladığı “Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur’ân” adlı doktora tezini sunduğu jüride bulunduğunu hatırlattı.