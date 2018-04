Yılmaztekin,Canlı yayında gündemi değerlendirdi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, 800’den fazla teröristin öldürüldüğü Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı’nın 13. gününde, sınırın sıfır noktasında değerlendirmelerde bulundu. Milli mutabakat çalışmalarına da değinen Yılmaztekin, “Bulunduğumuz nokta yol ayrımıdır, ya millisin ya da gayri millî” dedi.Av. Yılmaztekin, operasyon bölgesinde, A Haber tarafından canlı olarak yayınlanan Duygu Leloğlu sunduğu “Memleket Meselesi” programında, Afrin operasyonu ve gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Zeytin Dalı Harekatı’nda bugüne kadar tek bir sivilin bile öldüğüne dair bir haber gelmediğini belirterek, “İşte biz böyle bir orduyuz, böyle bir milletiz. Afirin’i işgal edenlere karşı sabırla, adım adım ilerleyerek o insanları esaretten kurtarıyoruz” dedi.Afrin’in demografik yapısına işaret eden Yılmaztekin, bu bölgede yüzde 55’den fazla Arap, Türkmen ve Kürt bulunduğunu ancak, terör örgütlerinin buranın demografik yapısını bozduklarını belirtti. Yılmaztekin, “Afrin’li olan Kürtler Arapça da kısmen Türkçe de bilir. Geçenlerde Afrin’li biri vardı bize şunu söyledi ‘bizim buraya hiç tanımadığımız insanlar geldi. Bazıları sadece Türkçe biliyor’. Bunlar Kandil’de yetiştirilip gönderilen teröristlerdir. Bu insanları esir almak için geldiler. Biz dünyaya örnek olacak şekilde Afrin’i Afrin’lilere teslim etmek üzere ilmek ilmek işliyoruz Allah’ın izniyle” diye konuştu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sarf ettiği "işgale dönüşmemeli" sözlerine de atıfta bulunan Milletvekili Yılmaztekin, şunları kaydetti:“Bizde bir söz vardır; Dinime küfür eden Müslüman olsa. Adamın tarihi işgalcilik ve sömürgecilikle dolu. Cezayir’de, Tunus’ta, Fas’ta, Libya’da, her tarafta Kuzey Afrika’nın tamamında insanları yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuk, din adamı gözetmeden katleden bir medeniyetin çocuğu Macron. Bizim ak pak tarihimize kara sürmeye kendisinin de atalarının da gücü yetmez. Cezayir’de 1.5 milyon insanı sebepsiz katleden Fransa’nın lideri bunu söylüyor. Tarihi sömürgecilikle dolu bir medeniyetin çocuğu olan Macron, 1500 sene dünyaya adaletle hükmetmiş bir ecdadın torunlarına laf söyleyemez. Onların 100 senelik tarihinde kan ve gözyaşından başka bir şey görmedi insanlar. Onların bize öğretecekleri bir şey yok. Medeniyeti de tarihi de her şeyi onlara öğrettik, öğretmeye devam ediyoruz. Biz tarih sahnesinde nerede kalmıştık diyoruz.”“PKK, PYD, YPG bunlar sivilin göbeğine bombayı koyan dünyanın gördüğü en aşağılık, en ahlaksız terör örgütleridir” diyen Av. Kemalettin Yılmaztekin, Suriye’nin kuzeyinde kullanacakları insan kalmayınca insanları göç etmeye zorladıklarını vurgulayarak, “Tellebiyat benim ilçem Akçakale’nin hemen yanı başında, yüzde 95 – 96’sı Arap, Türkmen, gerisi çeşitli etnik gruplardan. Orada kendilerine tabi olmayan Müslüman Kürtleri de çeşitli yerlere sürdüler. ‘Ya kızını, ya oğlunu, ya eşini ya da başkasını bize rehin olarak vereceksin’ diyerek insanları göç ettirdiler. 2012 den beri Arap, Kürt ve Türkmen’i yerlerinden ettiler” ifadelerine yer verdi.İngiltereyi 80 ve 90'lı yıllarda kan gölüne çeviren İrlanda Kurtuluş Örgütü IRA'dan örnek veren Milletvekili Yılmaztekin, “IRA’yı biliyorsunuz. Onlar bir yeri patlatmadan önce sivil insanlar zarar görmesinler diye bilgi verirlerdi. Oysa bunlar tam sivilin göbeğine bombayı koyan aşağılık terör bir terör örgütüdür. Kendilerine tabi olmayan Yasin Börü kurban eti dağıtan bir Türk genci kafasını ezerek katlettiler, Aybükeler var. Bunlar toplumu mağdur etme yönünde zararı ne kadar artırırız diyen mikrop bir yapı. Hayırlı bir iş için gelmediler buraya onlar. Bölgemize kaos getirdiler, kan gözyaşı ve ölüm getirdiler. Bu terör örgütü en aşağılık taşeronudur.”Yılmaztekin, memleketi Harran’da verdikleri şehidi de hatırlatarak, “Şehidimizi ebedi istirahatgahına uğurladık. Ali Aydar şehit oldu, on binler ordaydı. Biz orada şehit babasına bayrağı teslim ederken ‘ben daha şehit olmadım’ diyor. Bir askerimiz vatanı için canını siper etmeye giderken ailesine ‘beklemesinler’ diyor. İşte biz böyle bir toplumuz, böyle bir milletiz. Bu açıdan rabbime hamd ediyorum. Bu din için bu ümmet için şehitlik mertebesi hepimize nasip olsun. Bu kutsal davada efendimizin komşusu olmak şereflerin en büyüğüdür. Bu diriliş ordusunun komutanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir nefer de ben olduğum için Rabbime hamd ediyorum” dedi.Afrin operasyonunun bir zaruret olduğuna vurgu yapan Yılmaztekin, “Biz girmesek onlar bize girecekti. 15 Temmuzda bunu yapmadılar mı. Semih Terzi gibi hainler yüzünden sınırlarımızı boşalttı askerler. O sırada teröristeler sınırımıza girip Türkiye karıştı, dünyaya girin işgale açık ortam var diyeceklerdi. Biz böyle bir küresel terör örgütü ile uğraşıyoruz. Biz artık terör örgütleri ile değil ağababalarıyla uğraşıyoruz. Afrin’de ilmek ilmek dokuyarak ilerliyoruz, kafalarını eziyoruz. Ben Şanlıurfa’nın, bu toprakların bu kadim medeniyetin evladı olarak söylüyorum. Kürt’ü, Arap’ı, Türk’ü hep birlikte hainleri def edeceğiz” diye konuştu.Söz konusu terör olduğunda yaptığı keskin çıkışlarla tanınan Yılmaztekin, konuşmasında yine meydan okuyarak, “Bu diriliş ordusunda bir nefer olarak rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Bu kutsi davada inanan insanlar topluluğu olarak bu toprakların bir çakılını bile bu çakallara bırakacak bir düşüncemiz yok. Dedemiz buradaydı atalarımız burada, ben buradayım, yarın çocuklarım, torunlarım olacak” dedi.AK Parti- MHP seçim ittifakına da değinen Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, bunun milli bir mutabakat olduğuna vurgu yaparak, “Bulunduğumuz nokta yol ayrımıdır, ya millisin ya da gayri milli” dedi. Yılmaztekin, bu ittifakın gücümüze güç katan bir davranış olduğunu ifade ederek, şöyle devam ettiMilli unsurlardan kastımız, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü savunan Anadolu topraklarının tüm dünya mazlumları için son ikamet yeri, son kaçabilecekleri mekan diye düşünen bir kesimden bahsediyoruz. İşte mili mutabakatın özü bu. Halkımız arıyor elindeki ekmeğini yediği lokmasını askerimize göndereyim diyor. Tarihimiz bunlarla dolu . Bunları anlatmaya ömür yetmez. 2019 Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi var milletvekili seçimiyle beraber yapılacak. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ortaya çıkıp hiçbir koşul öne sürmeden birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı diye yaptığı açıklama tüyleri diken diken eden bizi kendimize getiren titreten bir unsur olarak gözler önünde. Bunun yanında şunu ekleyim bu milli mutabakata diğer partiler de dahil olmalı. Ya milisin ya da gayri millisin, ya bu millet için canını adayan ekiptesin ya da hainlerin yanındasın. Şimdi yol ayrımındayız bunu önemli vurgulamak lazım.”