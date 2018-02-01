Nusret Direkten Döndü,Bir Daha Yaparsa Başı Belada...

Dünya Nusret'i konuşa konuşa bir hal oluyor. Son olarak New York'ta şube açan Nusret, sattığı pahalı yemeklerle eleştiri oklarının hedefine oturtulmuştu.

Fakat Nusret'in başı şimdi de New York sağlık yasası ile dertte. Çıplak elle kestiği ve tokatladığı etler sebebiyle Nusret'e soruşturma açıldı.

New York sağlık yasasının 81'inci maddesine göre yemekler yasanın 81'inci maddesi 9'uncu fıkrasında belirtilen minimum ısıyı karşılamadığı sürece, yemeklere çıplak elle temas etmek yasak.

Madde şu şekilde devam ediyor:

'Çıplak el teması ve kirliliği önlemek için yemeği hazırlamak ya da servis etmek için uygun ve iyi durumda kaplar, tek kullanımlık gıda sınıfı eldiven, yağlı kağıt ya da muadil bir koruyucu kullanılmalı ve tedarik edilmeli. Çiğ yemekleri servis ettikten sonra eldivenler değiştirilmeli.'

Nusret'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan yola çıkarak, New York sağlık yasasını çiğnediğine hüküm getiriliyor.

Ayrıca çiğ eti çıplak elle temas ederek hazırlamanın son derece zararlı olduğuna vurgu yapılıyor. Çiğ et, bakteri, parazit ve virüslere ev sahipliği yapabilir.

Eğer Nusret, etlere ellerini yıkamadan dokunuyorsa bu davranışı ciddi bir sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.

Fakat Nusret'in etlere çıplak elle temas etmesinin restoranı kapatacak kadar ciddi bir tehlike olup olmadığını kestirmek zor.