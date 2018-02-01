Biletler Satışa Çıktı...

İkinci yarıda oynadığı Niğde Belediyespor ve Nazilli Belediyespor maçlarını kazanarak liderlik yarışında iddialı konuma gelen Şanlıurfaspor’da, Pazar günü saat 13.00’te 11 Nisan Stadyumu’nda konuk edeceği Altay maçı büyük önem taşıyor. Sarı-Yeşilli ekipte, Altay maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları maraton ve numaralı tribünler 5 TL, Gold tribün ise 25 TL olarak belirlendi. Biletler, GAP Arena Stadyumu yanındaki Passolig gişelerinden alınabilecek, bilet satışlarında Passolig şartı aranmıyor.