Urfa'ya Gelen Gül'e Çatmıştı,İşte Nedeni...

İktidar partisi Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından çok konuşulacak belgeler paylaştı. Tayyar’ın, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve eşi Mehtap Yılmaz’a ait olduğunu iddia ettiği yazışmalar 2016 yılı tarihiyle dikkat çekiyor. Tayyar’ın resmi twitter hesabından kamuoyuna duyurduğu yazışmalarda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e övgüler ve bağlılık ifadeleri de ‘rektörü kim koruyor’ sorusuna cevap niteliği taşıyor... Meğer, sadece Rektör değil, meşhur (!) eşi de Pensilvanya’nın hizmetindeymiş.

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı şok paylaşımlarda, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve eşi Mehtap Yılmaz’a ait mesajları ve mailleri de, FETÖ elebaşına hem de 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce methiyeler diziliyor.

İşte, Ali Gür’ün eşi Mehtap Yılmaz’ın darbe girişimİnden kısa süre önce FETÖ elebaşına gönderdiği o mail... Milletvekili Şamil Tayyar’ın açıkladığı, maildeki tarihe dikkat!





Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa süre önce, Ali Gür’ün eşi olan gazeteci Mehtap Yılmaz tarafından Pensilvanya’ya ulaştırılması için gönderilen ve methiyeler içeren skandal mail de ortaya çıktı...

Bu da FETÖ elebaşından Mehtap Yılmaz’a gönderilen cevap...





Pensilvanya’ya bağlılık ifadeleri var!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e övgüler ve bağlılık ifadeleri yer alan bu belgeler hukukçular tarafından da çok ciddi suç delili olarak gösteriliyor.

2016 yılında dahi FETÖ’yle mesajlaşmış!

Gazeteci Mehtap Yılmaz’a ait yazışmalardaki tarihlerin 2014 ve 2016 yılında olması da dikkatlerden kaçmadı. 17-25 Aralık olayları sonrasında yapılan yazışmalarda, FETÖ elebaşının dizinin dibindeki isim olan Prof. Dr. Mehmet Yılmaz hesabına gönderilen mail de “Biz ne söylersek, ne yaparsak yapalım kalbimizde muhterem hocamızın açtığı o nur kapısı her zaman olacaktır” ifadeleri yer aldı.



"BİSEKSÜELLER İÇİN URFA'YA GİDEN GÜL"

Mehtap Yılmaz, köşesinde "Benim fikrime, davama, mücadeleme tepeden bakan üstenci aşağılık kompleksli siyasetçileri ne diye alttan alayım?" ifadelerini kullanarak, "Belki Reis, biseksüeller için ta Urfa’ya kadar giden Bay Gül gibi başörtülü hanım yazarlara tepeden bakmadığı, 'trol' demediği içindir. Kaybedenler Kulübü ana sponsoru Arınç gibi 'troliçe' demediği içindir" diye yazdı.

Karamollaoğlu içinse "Acaba İngiliz eşi, kocası Temel Karamollaoğlu’nun, bir gazeteci kadını bu tür entrikalarla domine etmeye çalışmasını Avrupalı bir kadın bakış açısıyla nasıl değerlendiriyor? Merak ediyorum doğrusu…" demişti.