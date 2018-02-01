Üniversite Kolları Sıvadı,Dereceye Girenlere...

Başvuruları 26 Şubat-16 Mart 2018 tarihleri arasında olacak olan yarışmada, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektöründe dereceye girecek olan projelere çeşitli ödüller verilecek.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan GAPYENEV Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir, GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğinde gerçekleşecek proje yarışmasının, sürdürülebilir şekilde gelecek yıllarda da devam edebilmesi için diğer kurum ve kuruluşların katkısının önemli olduğunu belirtti.Bu proje yarışmasının, bölgemizdeki genel, mesleki ve teknik liselerin başvurusuna açık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aktacir; “Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak’ta öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri proje yarışmasına başvuruda bulunabilir. Bölgemiz, yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin büyük bir kısmı elektrik üretimi amaçlı olarak kullanılabileceği gibi ısı enerjisi olarak da bu kaynaklardan yararlanmak mümkündür. Lise öğrencilerine yönelik yapacağımız bu yarışma ile bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine hizmet edip, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ilerleme sağlanabilecektir” dedi.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği; yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji, tarımsal sulama ve kurutmada enerji verimliği, inşaat/konut/ticari bina sektörlerinde enerji verimliliği, eko-turizm, ulaşımda yenilikçi taşıma ve enerji verimliliği, sanayide temiz üretim ve enerji verimliliği, Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre: Ekosistemdeki hassas dengelerin korunması, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilirlik ve kentsel gelişmeBaşvuru sahipleri, 26 Şubat-16 Mart 2018 tarihleri arasında www.gapgreen.org veya gapyenev.harran.edu.tr internet adreslerinde yer alan online başvuru formuyla başvuru yapabilirler.