100 bin lira nedir ki, çerez parası!

Bülent Ersoy’a hastane çıkışı modacı Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı tartışma soruldu. Ersoy, Saraçoğlu’nun “Bülent Ersoy’u bir şartla affederim, benden özür dileyecek ve Mehmetçik Vakfı’na 100 bin TL bağış yapacak” açıklamasına tepki gösterdi: “Gülşah Hanım’ın lafıyla hareket etmem, ben zaten oraya servetimi bağışladım. Benim için 100 bin TL nedir, çerez parası...”Mehmetçik’in sınır ötesi operasyonu hakkında konuşurken gözleri dolan Ersoy, “Böyle zamanlar da birlik beraberlik içinde olmamız gerek. Ben anne değilim, bir şehit acısını anne kadar hissedemem. Ama biz burada rahat kavga ediyorsak onlara borçluyuz. Yavrularımın ayakları taşa değmesin, hepsi bana haklarını helal etsin” dedi.