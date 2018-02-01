Vekil Kaçar Arakan Müslümanlarını Ziyaret Etti

Ak parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut KAÇAR, Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşayan Rohingyalı Müslümanların kaldığı Bangladeş deki kamplara bir grup milletvekili ile 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.Konuyla ilgili TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Mahmut KAÇAR “Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşayan Rohingyalı Müslümanların ülkelerinde kurucu unsur olmalarına rağmen son 40 yıldır vatandaşlık haklarının ellerinden alındığını, katliam ve baskılara maruz kalarak topraklarından ayrılmaya zorlandıklarını ifade eden KAÇAR, Açıklamasında “son dört ayda yaklaşık bir milyon Rohingyalı Müslümanın Budist çetelerinin ve Myanmar ordusunun katliamından kaçarak komşu Bangladeş’e sığınmak zorunda kalmıştır. Ziyaret ettiğimiz bu kamplarda ki sefalet, yoksulluk ve unutulmuşluk manzarası insanlık adına utanç verici bir manzaradır. Dünyanın birçok ülkesinde zulme uğrayan bu kardeşlerimize kucak açan Türkiye bölgede faaliyet gösteren en önemli ülkedir. Türkiye; TİKA, AFAD, Kızılay, Diyanet Vakfı, Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında, başta İHH olmak üzere Sivil Toplum kuruluşları ile bölgede Arakandan gelen Müslüman kardeşlerimiz için seferber olmuştur.Bu sorunun çözümü noktasında tüm Arakanlı kardeşlerimizin tek umudu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’nın şahsında Türkiye’dir. Bu ziyaret, bir Müslüman, bir insan olarak sorumluluğumuzu kat be kat artıran bir ziyaret olmuştur” dedi.