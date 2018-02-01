Ak Parti'den Flaş Hamle,Kürtlere...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, hafta sonu Batman ve Bitlis kongrelerine giderek, burada konuşma yapacak ve Kürtler’de oluşan olumsuz algıyı gidermeye çalışacak.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yarın Şırnak başta olmak üzere bölgeye yapacağı ziyaretin genel çerçevesi hakkında değerlendirmede bulundu. Görevi gereği sık sık Doğu ve Güneydoğu illerindeki yatırımların denetimini yapan Işık, bu kez ‘Zeytin Dalı’ harekâtının ardından PKK ve benzer terör gruplarının bu harekâtın Kürtlere karşı olduğu yönünde başlattığı anti propagandayı engellemek için ziyaretler ve temaslar yapacak. Işık, bir kaç ili kapsayacak ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:“Bölgedeki Kürt halkının bu konuda kafa karışıklığı yaşamaması için, özel çalışma yapıyoruz. İllerin karar vericileri, kamu yöneticileri, STK’ları ve siyasileriyle biraraya gelerek, hem sorunlarını dinleyeceğiz hem de Afrin operasyonuna ilişkin gerçekleri anlatacağız. Zaten Cumhurbaşkanı ve Başbakan çok dikkatli bir dil kullanıyor. Ancak PKK bunu kendi lehine çevirmek için bölge halkının kafasını karıştırmaya çalışıyor. Bu bölge halkının doğru bilgilendirilmesi, yanlış algıların giderilmesi buna yönelik politika geliştirilmesi için çalışma yapıyoruz. Bölgede 5-6 ilde nabız tutmuş olacağız. Bu ziyaretlerimizin amacı Kürt halkına gerçekleri anlatmak olacak.”