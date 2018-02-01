Sadettin Köpek'in tuzağı yok artık dedirtti

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Emir Sadettin Köpek için artık yolun sonu görünüyor. İhanette sınır tanımayan Sadettin Köpek, Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanında hedefine Sultan Alaaddin'i almıştır. Son bölümde annesinin yaşadıklarına rağmen obasının bekasını koruyabilmek için mücadelesini elden bırakmayan oba beyi, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ares ile Sadettin arasındaki bağı kanıtlayabilmek için Konya'ya gidecektir. İşte, son bölüm sonrası ekrana gelen yeni bölüm fragmanıDiriliş Ertuğrul'un 105. yeni bölümünde; Elinde tutsak olarak bulundurduğu Ares'in bildiklerini kullanmak isteyen oba beyi, Emir Saddettin Köpek'in gerçek yüzünü Sultan Alaaddin'e kanıtlamakta kararlıdır. Ares'e 'Seni Konya'ya götüreceğim, Emir Saadettin ile yaptığınız işbirliğini Sultan Alaaddin'in huzurunda bir bir anlatacaksın' sözlerini sarf eden oba beyi, suikast hazırlığında olan Emir Saadettin'in oyununu bozmak üzere yola çıkmıştır. Emir Saadettin ise tuzaklı olarak hazırlattığı sandığı sultanın huzuruna getirmiştir. Peki, sandıktan fırlayan ok, kime isabet edecektir?Son bölümde ise; Karacahisar Kalesi'ni fetheden oba beyi, kendisinden istenen kaleyi vermeye niyetli değildir. Oba beyi bizanslılara kaleyi almak için ancak kan dökülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Diğer taraftan Hayme Ana'nın durumu ise kritik bir hal almıştır. 'Ecel atına binip de, dönülmez yurda gitmenin vakti yakındır' sözlerini sarf eden Hayme Ana, zehri içtiği anda Ertuğrul Bey tarafından görülmüştür.Oğluna içini döken Hayme Ana,'Çok zorluklar gördüm Ertuğrul, son bir muradım kaldıysa o da oğullarımı bir arada görmektir' sözlerini sarf etmiştir. Peki, oba beyi anasının bu isteğini yerine getirebilmek için nasıl bir yöntem izleyecektir.Oba beyinin uzun zamandır beklediği İbn-ül Arabi ise Ertuğrul'a Karacahisar Kalesi'nin öneminden bahsetmiştir.