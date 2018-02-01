Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.OHAL Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne karar çıkarsa uyacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili de bir düzenlemenin yapılacağının müjdesini verdi. Ayrıca Erdoğan MHP ile süren ittifak görüşmeleriyle ilgili de belli bir mütabakata varıldığını ve oy pusulalalrı üzerinde çalışıldığını başka partilerin de ittifak içinde yer alabileceğini ifade etti.İşte açıklamanın satır başları: