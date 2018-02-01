Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş müjdesi

Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.
Ücretli öğretmenlere müjde
OHAL Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne karar çıkarsa uyacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili de bir düzenlemenin yapılacağının müjdesini verdi. Ayrıca Erdoğan MHP ile süren ittifak görüşmeleriyle ilgili de belli bir mütabakata varıldığını ve oy pusulalalrı üzerinde çalışıldığını başka partilerin de ittifak içinde yer alabileceğini ifade etti.
İşte açıklamanın satır başları:
* CHP'nin yerli silahlardan haberi yok cahillik.
* Batı artık bize hak veriyor. Harekat sonuna kadar sürecek. PKK / YPG'nin hedefi Türkiye'dir.
*" Harekat sonuna kadar sürecek, Ekonomimiz gayet sağlam.
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