Çok kötü haber! Usta sanatçıyı kaybettik...

85 yaşındaki sanatçının bugün defnedildiğini sosyal medya hesabından duyuran Onur Akay, ''Türk halk müziği, ekol olmuş sanatçılarından birini kaybetti! Yurttan Seslerin üyesi ve Muzaffer Sarısözen'in yaşayan son öğrencilerinden olan Türk halk müziğinin usta ismi Aliye Akkılıç, bugün sabaha karşı 85 yaşında vefat etti. Bir neslin türküleri sevmesinde o güzel sesinin ve yorumunun katkısı büyük olan Akkılıç'ın cenazesi, öğlen namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.