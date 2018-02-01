Urfalı Vekilden Tepki,Vergi Kaldırılsın...

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kitap satışlarındaki Katma Değer Vergisi'nin (KDV), pırlantada olduğu gibi tamamen kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Tanal "Kitaplardan alınan KDV kaldırılsın, okuma oranı artsın" dedi.CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kitaplardan yüzde 8, sesli kitaplardan ise yüzde 18 katma değer vergisi (KDV) alındığını hatırlatarak, uygulamaya son verilmesi çağrısı yaptı. Kitaplardan KDV alınmaması için Meclis’e kanun teklifi sunan Tanal, okuma alışkanlığının artırılması için bu durumun şart olduğunu söyledi.Tanal, teklifinde şu gerekçelere yer verdi: “Pırlanta, lüks yatların yakıtları gibi herkesin ulaşamadığı tüketim gereçlerinden katma değer vergisi alınmazken, kitap gibi zaruri, eğitim ve bilimin vazgeçilmezi gereçlerden KDV alınmaktadır. Eğitim araç gereçlerine ulaşmanın zorlaştırılması sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır.”Tanal’ın verdiği teklifte sıfır KDV önerisi roman, bilimsel yazı, araştırma, biyografi gibi tüm kitapları kapsıyor. Tanal ayrıca görme engelliler için büyük önem taşıyan sesli kitaplar için de aynı düzenlemenin yapılmasını istedi.Tanal şunları ifade etti: “Katma değer vergisi alınması kitaplara ulaşmayı zorlaştırmakta, yurdumuzda yaşayanların kitaplara olan ilgisini ekonomik nedenlerle azaltmaktadır. Eğitim ve öğretimi kitaplardan ayrı olarak düşünmek mümkün değildir. Düşük bütçesi olan her vatandaşın, maddiyatı düşünmeden kitap alabilmesi ülkenin geleceğine yatırımdır. Okuma oranı daha yüksek bir ülke demek, sağlam demokrasi, sağlıklı bir sosyal ortam, asayiş, cinayet, hırsızlık, şiddet gibi sorunların azaldığı huzurlu bir ülke demektir.”