Sema Çiftçi'den Sanat Sokağı'ndaki Kurslara Davet

Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutmuş sanatların yeniden hayata kazandırılması ve genç nesillere aktarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Sanat Sokağı'ndaki Atölyelere, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Her yaştan her branştan kursların açıldığı atölyeleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, görevlilerden Sanat Sokağı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sanat Sokağında; resim, keman, bağlama, gitar, ney, hüsn-i hat, tezhip, gümüş, takı tasarım ve ebru atölyesini gezen Sema Çiftçi, öğrencilerle birlikte ebru deseni çizdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan ve Halk Eğitim Merkezi sertifikasının verildiği kurslarda, unutulmaya yüz tutmuş sanatları yeniden hayata kazandırdıklarını ifade eden Sema Çiftçi, her yaştan herkesi Sanat Sokağı'ndaki atölye çalışmasına davet etti.

Özellikle öğrencilerin yarı yıl tatilinde bu kurslardan faydalanması gerektiğini ifade eden Çiftçi, "Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir. Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızın genç nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla kurslar düzenliyoruz.

Vatandaşlarımızı bu sanatlarımızı öğrenmeye ve canlandırmaya davet ediyoruz. Sanat Sokağımızda çok güzel atölyeler bulunmakta ve bu atölyelerde her yaştan insanlar için kurslar düzenlenmektedir.

Müzikten, ahşap oymacılığına ebru sanatından resim kursuna kadar atölyeler bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Sanat Sokağı'na gelerek buradaki kurslardan faydalanmalarını istiyoruz" dedi.