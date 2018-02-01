Şehidimiz Memleketi Urfa'ya Getirildi

Bu haber 01 Şubat 2018 16:16:06 Tarihinde eklenmiştir.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Urfalı Piyade Er Ali Aydar memleketi Urfa’ya getirildi. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde düzenlenen törenden sonra memleketine getirilen şehidimiz GAP Havaalanında Urfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve yakınları karşıladı.Urfalı şehit Piyade Er Ali Aydar’ın naaşı cenaze namazının ardından Harran’ın Demirli mahallesinde toprağa verildi.