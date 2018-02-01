Urfa Üstünden Kılıçdaroğlu'na Yüklendi,Urfa'dan...

Bu sabah FOX Tv’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan CHP’li Muharrem İnce'nin CHP'nin iktidar olmamasının nedeni Olarak Urfa'yı Gösterdi.
İnce Konuşmasına Şöyle Devam Etti;
Muharrem İnce ‘’Şanlıurfa’dan Milletvekili çıkaramayan CHP, iktidar olamaz’’ dedi.
İsmail Küçükkaya ‘’Bu söylediğiniz çok önemli, manşet olur’’ dedi.
Farklı Kaynaklardan Edinilen Bilgiye Göre,İnce’nin, Kılıçdaroğlu’na ‘seçilseniz dahi bu durum ileride sizi sıkıntıya sokar. AK Parti bunu kullanabilir’ dediği öğrenildi.
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