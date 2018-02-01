Urfa Üstünden Kılıçdaroğlu'na Yüklendi,Urfa'dan...

FOX Tv’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan CHP’li Muharrem İnce, Urfa Üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.Bu sabah FOX Tv’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan CHP’li Muharrem İnce'nin CHP'nin iktidar olmamasının nedeni Olarak Urfa'yı Gösterdi.İnce Konuşmasına Şöyle Devam Etti;‘’Şanlıurfa’dan Milletvekili çıkaramayan CHP, iktidar olamaz’’ dedi.‘’Bu söylediğiniz çok önemli, manşet olur’’ dedi.Farklı Kaynaklardan Edinilen Bilgiye Göre,İnce’nin, Kılıçdaroğlu’na ‘seçilseniz dahi bu durum ileride sizi sıkıntıya sokar. AK Parti bunu kullanabilir’ dediği öğrenildi.