İğrenç! 8 yaşından beri babası tarafından...

Korkunç olay Peru’nun güneyinde bulunan Tacna’da yaşandı. 8 yaşından beri babası tarafından taciz ve tecavüze uğradığı ifade edilen çocuk, uğradığı tecavüz nedeniyle hamile kaldı. Hamileliği 5 aylıkken tesadüfen fark edilen talihsiz çocuğa, hamileliği ilerlediği için kürtaj izni verilmedi. Talihsiz çocuğun bebeği dünyaya getirdiği ifade edildi.Peru’da “Canavar” lakabı takılan, tecavüzcü cani baba ise cezaevinde hakkında süren soruşturmanın bitmesini bekliyor.